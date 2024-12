Colpaccio dall’Arabia: la Juventus lo riporta in Serie A

Colpaccio dall’Arabia. Il mercato della Juventus, sotto la direzione di Cristiano Giuntoli, inizia a muovere i suoi primi, concreti passi.

Il prossimo mercato della Juventus si gioca tutto, o quasi, su a chi, o a cosa, dare la precedenza. In estate Cristiano Giuntoli immaginava una sessione invernale fatta di possibili, eventuali ‘ritocchi’. E nulla più.

Il grosso del mercato si era infatti sviluppato, non senza difficoltà, e con una spesa ingente, nella stagione più calda dell’anno. Poi è accaduto l’imponderabile, e forse anche qualcosa in più, che ha creato non pochi problemi a Thiago Motta pesando poi, oltremodo, sui risultati ottenuti sul campo. E se all’inizio il problema più urgente era la sostituzione di Gleison Bremer, settimana dopo settimana le necessità sono aumentate in maniera esponenziale. La prima, grave perdita, ovvero quella del gigante d’ebano brasiliano, è rimasta, e rimane tutt’ora, come la prima casella da riempire. Nella maniera migliore.

Colpaccio dall’Arabia. Arriva Luiz Felipe

Milan Skriniar ed Antonio Silva sono tra i nomi che circolano di più in queste ore. Il ruolo di difensore centrale è attenzionato da diverse compagini. Questo ha spinto Mirko Di Natale ad approfondire la questione e ad aggiornarci su un prospetto seguito da diversi club italiani. Juve inclusa.

Sul suo profilo X ha scritto come Atalanta, Milan e Roma siano: “i club italiani su Luiz Felipe (27) ormai in uscita dall’Al Ittihad“. L’ex difensore della Lazio, brasiliano naturalizzato italiano, classe 1997, rappresenta un’importante opportunità di mercato dal momento che può essere acquisito a parametro zero. La stessa Juventus ha chiesto informazioni sul 27enne difensore. Un parametro zero che già conosce il campionato italiano è profilo da tenere sotto stretto controllo. Se, come sembra, la società bianconera proverà ad acquisire due difensori per il suo pacchetto arretrato, ecco che il nome di Luiz Felipe, oggi apparentemente in seconda fila sulla lista delle preferenze, potrebbe tornare clamorosamente d’attualità.