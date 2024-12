Crisi Juventus, Thiago Motta avvisato: “Deve iniziare a farlo”

Crisi Juventus, hanno avvisato Thiago Motta: il tecnico dei bianconeri deve trovare la soluzione. E questa secondo molti è la migliore

La classifica, l’abbiamo vista, è quella che è. E adesso in Champions League arriva anche il Manchester City con una Juve che, ancora una volta, si trova costretta a scavare nell’emergenza. Anche Cambiaso dovrebbe essere ko dopo il problema di ieri e siccome di difensori purtroppo non ce ne sono più, allora Motta deve trovare una soluzione.

Qualcuno ha iniziato a storcere il naso: non sono poi così convinti, dopo pochi mesi, che Motta sia stata la scelta giusta. Alla Juventus, c’è da dirlo, chi ha cercato di cambiare quello che il Dna ha quasi sempre fallito. Sarri ha vinto lo scudetto ma è stato mandato via dopo un solo anno; Pirlo ha portato a casa due trofei ma ha fatto la stessa fine. Insomma, dentro la Continassa si deve vincere, che è l’unica cosa che conta. Il bel gioco interessa poco. Detto questo, e tornando al discorso di Motta, sono molti quelli che sui social chiedono al tecnico di cambiare mentalità.

Crisi Juventus, Motta deve fare questo

Adattamento alla caratteristiche della squadra. Questo chiedono i tifosi che forse, oltre al 4-2-3-1, vedrebbero bene la Juve con un 4-3-3. O magari anche la difesa a tre, visto che i terzini sono Savona e Rouhi in questo momento. Un bravo allenatore, ci hanno sempre raccontato quelli bravi, è quello che riesce a far esprimere al meglio la propria squadra sfruttando quelle che sono le caratteristiche di ogni singolo elemento. E per il momento, Motta, non ha cambiato di una virgola il proprio credo. Deve migliorare anche lui perché se nelle prossime uscite non dovessero arrivare dei risultati positivi, la crisi diventerebbe ancora più profonda e pure difficile da gestire.

Sono fortemente convinto che Thiago #Motta sia l’allenatore giusto per questa giovane #Juventus. Anche lui però deve iniziare a fare un passo indietro su determinati concetti. Per primo, deve adattarsi alle caratteristiche della squadra e non viceversa.#JuveBologna

— Michele De Blasis (@micheledeblasis) December 7, 2024