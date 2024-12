Doppio colpo dall’Atalanta, la Juventus fa sognare i suoi tifosi

Tifosi in delirio dopo l’annuncio sul futuro della Juventus, la Vecchia Signora è pronta a tornare in trattativa con l’Atalanta.

L’ultimo turno di campionato ha parlato chiaro: l’Atalanta può lottare per lo scudetto mentre la Juventus deve crescere ancora. I risultati altalenanti della compagine bianconera sono certamente meno positivi rispetto a quelli ottenuti dalla Dea. Grazie ai suoi gioielli oggi la formazione orobica è una delle realtà più belle de campionato e ormai anche d’Europa.

I tempi in cui l’Atalanta lottava per non retrocedere in questo momento appaiono più che mai lontani. Grande crescita da parte del club e meriti che vanno divisi tra allenatore, giocatori e società che ha sempre saputo scegliere i profili migliori. Gli stessi arrivati al giusto prezzo e poi rivenduti a peso d’oro. Chi si è lasciato stregare nelle ultime settimane è la Juve che sogna di affondare un doppio colpo proprio dai nerazzurri.

E insieme a lei sognano anche i tifosi che sperano di potersi riaffacciare presto nelle zone nobili della classifica. L’annuncio ha scosso tutti, se il doppio affare dovesse andare in porto le gerarchie della Serie A verrebbero riscritte ancora una volta.

Calciomercato Juventus, svelato il sogno di Giuntoli: altri due nomi dall’Atalanta

Insomma, dopo l’affare Teun Koopmeiners la Juve sembra nuovamente pronta a bussare alle porte della Dea. Parola del giornalista Massimo Brambrati che, in diretta su TMW Radio, ha detto la sua sulla volontà della società bianconera di strappare ai rivali atalantini altri due dei suoi giocatori migliori. Il nome in cima alla lista dei desideri non può che essere Ademola Lookman.

Tra gli attaccanti più incisivi del campionato nonché uno dei calciatori più richiesti a livello internazionale. Impossibile dimenticare quando in estate chiese espressamente la cessione. Il motivo? Su di lui c’era il Paris Saint Germain. Poi l’eroe della finale di Europa League è rimasto in nerazzurro e ha continuato a dare il suo enorme contributo. La Juventus pensa a lui così come sogna Ederson.

Due nomi seguiti da mezza Europa che presto potrebbero essere ceduti, come spesso accade, per una cifra monstre. La Juve ha però un problema: quest’anno ha speso tanto (e male) e difficilmente potrà muoversi in maniera concreta per questo doppio acquisto. In futuro, e in caso di conferma in Champions League, lo scenario potrebbe però cambiare nuovamente. Il sogno di Cristiano Giuntoli è stato svelato.