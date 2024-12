Fulmine a ciel sereno Yildiz: così la Juve lo saluta in anticipo

Fulmine a ciel sereno Yildiz. Le ‘incontrollabili’ voci di mercato vanno a toccare anche il grande talento di Ratisbona. E il timore cresce…

Alla Continassa si vivono emozioni diverse. Un insolito mix dove in parte si trova l’insoddisfazione per i risultati provenienti dal campo unita alle speranze che si intravedono nell’immediato futuro.

Il recupero di gran parte dei numerosi infortunati potrebbe, e dovrebbe, migliorare la situazione. E i risultati. E poi c’è l’ancora di salvezza più bramata ed attesa: il mercato di gennaio. La sessione invernale rischia, però, di seminare eccessive aspettative nel popolo bianconero a fronte delle esigue disponibilità economiche a disposizione di Cristiano Giuntoli. Un mercato invernale che potrebbe pertanto portare novità in casa Juventus, e non soltanto sotto la voce entrate. Il mercato estivo è stato in buona parte ‘foraggiato’ dalle cessioni. L’eventuale mercato invernale sarà completamente ‘alimentato’ dalle cessioni.

Fulmine a ciel sereno Yildiz. Va da Arne Slot

Gennaio è da sempre il ‘mercato di riparazione’, del qui ed ora. La finestra invernale è, però, anche un gettare lo sguardo alla prossima estate programmando, in largo anticipo, operazioni in entrata ed in uscita.

In questa delicata fase storica le uscite rappresentano sempre la parte più decisiva del mercato bianconero, anche se da oltre Manica paventano la cessione più indesiderata. La voce di mercato più temuta dai tifosi della Juventus è pubblicata da caughtoffside.com. Arne Slot sta dominando la Premier League con il suo Liverpool. Il giocatore simbolo dei Reds è Momo Salah che in questa stagione sta ritrovando l’ispirazione dei giorni migliori.

Il fuoriclasse egiziano è in scadenza di contratto con il Liverpool e potrebbe lasciare la Premier per la ricchissima Saudi League. Ad Anfield vi è un nome solo per la sostituzione di Salah: Kenan Yildiz. Il 19enne talento di Ratisbona si trova bene alla Juventus e la società bianconera non intende cederlo considerandolo ‘il primo mattone’ della ricostruzione. Il Liverpool è pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro per iniziare la trattativa con la Juventus.

Se arrivasse una tale offerta alla Continassa quale sarebbe la risposta di Cristiano Giuntoli? Forse proprio quella che i tifosi temono di più.