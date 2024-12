Il bomber è stato scelto: Juve, arriva il vice campione del mondo

Tempo di calciomercato in casa Juventus con i bianconeri che sono al lavoro per portare in bianconero un nuovo attaccante in vista della seconda parte di stagione.

Le difficili condizioni fisiche di Arkadiusz Milik hanno complicato il lavoro di Thiago Motta per quello che riguarda il reparto offensivo della Juventus, aggrappata al solo Vlahovic in questa prima parte di stagione.

Il futuro del centravanti polacco in bianconero è tutto da scrivere. La Juventus è in attesa di vedere quando sarà al 100% per capire se potrà affidarsi ancora all’ex Napoli nel ruolo di vice Vlahovic o se sarà necessario intervenire in sede di mercato per sistemare la rosa a disposizione di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano nel frattempo è al lavoro insieme alla dirigenza per cercare di individuare quei profili adatti all’organico dei bianconeri e chiudere subito un colpo importante.

Calciomercato, la Juventus è pronta a chiudere un colpo in attacco

La Juventus ha messo nel mirino Randal Kolo Mouani in vista della seconda parte di stagione. Il francese non sta rendendo come ci si aspettasse al PSG ed i francesi potrebbero dare l’ok alla partenza della punta classe 1998. L’intenzione dei bianconeri è quella di chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Luis Enrique, allenatore del PSG, non ha chiuso le porte ad un eventuale addio dell’attaccante in vista della seconda parte di campionato, augurandosi da parte del centravanti e di Skriniar (altro obiettivo bianconero) una parte finale di 2024 di alto livello per cambiare idea e puntare su di loro. Se dovesse arrivare l’ok alla cessione della punta la Juventus si troverebbe in pole per assicurarsi il suo cartellino.

Kolo Mouani potrebbe diventare l’attaccante di riferimento della Juventus in vista della prossima stagione con Dusan Vlahovic che potrebbe essere sacrificato per investire nuovamente in sede di mercato. Non è da escludere che i bianconeri possano tornare a pensare a Joshua Zirkzee in vista della prossima estate con l’olandese che è un vero e proprio pallino di Thiago Motta.

Il tecnico italo-brasiliano avrebbe così a disposizione una coppia di attaccanti di altissimo livello con Zirkzee e Kolo Mouani che potrebbero anche agire insieme in campo con l’olandese pronto a giocare nel ruolo di seconda punta. Una Juventus che potrebbe quindi rivoluzionare completamente la propria rosa per quello che riguarda il reparto avanzato cambiando completamente la coppia di attaccanti a disposizione di Thiago Motta.