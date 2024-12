Juventus, Del Piero riapre la ferita: “Sono nei guai”

Juventus, Alessandro Del Piero ha riaperto la ferita: ecco il commento del capitano sul momento della formazione bianconera

L’ennesimo pareggio della stagione ha di fatto chiuso la corsa scudetto e adesso anche i tifosi più accaniti, quelli che credevano che Thiago Motta fosse stata la scelta migliore per questa Juventus, iniziano a nutrire qualche dubbio. Meglio giocare bene e non vincere o meglio vincere anche giocando male? La domanda è questa e secondo noi la risposta è la seconda. Quello che conta nel calcio sono solo i risultati e nient’altro.

Per la Juve e per Thiago Motta – che dalla sua ha gli alibi degli infortuni certo, ma tra i bianconeri le scuse contano poco – è un momento difficile e, inoltre, all’orizzonte in Champions League c’è il Manchester City che non vince da una vita e che si presenterà a Torino per cercare di prendersi un risultato positivo, magari una vittoria, contro una squadra che senza dubbio sarà assai incerottata. In tutto questo, inoltre, Alessandro Del Piero, che ieri sera era allo Stadium, ha detto la sua sulla situazione, intervistato da CBS Sport Golazo.

Juventus, Del Piero ha detto questo

“Sono nei guai perché le squadre si stanno sentendo loro agio a giocare contro di loro, credono di poter vincere. Per il Bologna, uscire da qui con un pareggio è un buon risultato”. “Il problema è che le altre squadre non hanno paura e su questo Thiago Motta deve lavorare”. “Hanno fatto un grande rimonta anche se è arrivata con un goal all’ultimo minuto, stavano perdendo 2 a 0 in casa. Sono nei guai, ci sono tante assenze, un altro infortunio oggi, un brutto infortunio perché Cambiaso è un grande calciatore per la Juve”

Insomma, il capitano non gira intorno al problema. Contro la Juventus se la giocano tutte quando, fino all’anno scorso, venivano a Torino alla ricerca magari del pareggio e affrontando il match con uno spirito diverso, contenitivo, e non all’arrembaggio come successo pure con il Bologna ieri sera. Questo è un dato di fatto che non può in nessun modo essere sottovalutato. Ci va dell’intero proseguo della stagione.