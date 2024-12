Juventus tradita: ha trovato l’accordo con il Napoli

Juventus tradita. Il mercato di gennaio deve ancora iniziare ma i primi vagiti di possibili trattative non regalano sorrisi ai bianconeri.

La stagione della Juventus pare aver preso una china che di certo non soddisfa la proprietà, la dirigenza, con Cristiano Giuntoli in testa e nemmeno, immaginiamo, il tecnico Thiago Motta.

Una Juventus lontana dalla vetta, e con diverse formazioni davanti, quando il girone di andata non è ancora terminato, non era contemplata nel programma triennale stilato dalla dirigenza bianconera e presentato alla proprietà, ovvero a John Elkann. Non sono ancora maturi i tempi di processi sommari e di altrettante precipitose condanne. La Juventus ha modo per invertire la rotta, ma è il tempo che si sta riducendo drasticamente. Vero è che non mancano pesanti attenuanti a Thiago Motta ma da qui a gennaio occorrerà che il tecnico italo brasiliano faccia ancora di più puntando sull’organico a sua disposizione. Poi a gennaio…

Juventus tradita. Danilo se ne va da Conte

Già, gennaio. Una nuova, ultima frontiera per una Juventus che già si trova nella situazione di non poter più commettere errori. In più da Radiomercato non arrivano buone notizie per i bianconeri.

L’ultima clamorosa voce di mercato arriva da footmercato.net e vede protagonista colui che fino alla passata stagione è stato il capitano della Juventus: Danilo. Il 33enne difensore brasiliano andrà in scadenza con il club bianconero il prossimo 30 giugno e già da gennaio può accordarsi con un nuovo club. Detto e fatto. Il Napoli capolista di Antonio Conte vuole Danilo per la prossima stagione e Danilo vuole il Napoli capolista di Antonio Conte. Sembrano non esserci dubbi sul felice esito dell’operazione. La Juventus, dal canto suo, non è intenzionata a rinnovare il contratto al brasiliano anche per affrancarsi da un elevato ingaggio. L’estate scorsa il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, sembrava ad un passo dalla Juventus. La prossima estate il capitano della Juventus, Danilo, vestirà la maglia del Napoli.

Anche nel calcio è sempre una questione di dettagli.