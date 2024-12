La Juventus non lascia, anzi, raddoppia: non ne possono più fare a meno

Calciomercato di riparazione che sta per cominciare e Juventus che sembra aver già deciso il suo futuro: doppio colpo in arrivo.

Altra settimana decisiva per la Juventus che sa che da qui ai prossimi giorni si giocherà una grossa fetta della propria stagione. Archiviato il match con il Bologna, a tutti gli effetti una specie di spareggio in anticipo per la qualificazione alle coppe europee attraverso il campionato, per gli uomini di Thiago Motta sarà tempo di tornare a giocare in Champions League. La Juve deve rincorrere ma a gennaio potrà farlo con nuovi innesti.

Il DS Cristiano Giuntoli ha lavorato tutto sommato bene in estate, ha investito tantissimo e rimanere fuori dalla prime quattro in Serie A non è un’opzione, ma allo stesso tempo sa di dover aggiungere ancora qualcosa alla squadra più titolata d’Italia. Ecco perciò che durante la prossima finestra di calciomercato qualcosa di nuovo tornerà a muoversi.

Oltre al colpo promesso, la dirigenza bianconera potrebbe perciò spingersi un pizzico oltre e provare ad affondare un doppio colpo. Idee chiare e voglia di riemergere da parte della Vecchia Signora che sa che la risalita è ancora possibile.

Calciomercato Juventus, doppio colpo a gennaio: l’annuncio esalta i tifosi

Forse tornare in lotta per il titolo è qualcosa di irraggiungibile a questo punto, anche perché sembrano esserci squadre più lanciate, ma come detto finire fuori dall’Europa che conta non è contemplato. Per questo la Juve dovrà tornare sul mercato e dovrà provare a prendere un difensore centrale e un altro attaccante. Bremer è infortunato e in difesa ha lasciato un vuoto ma attenzione perché anche l’attacco ha dimostrato di essere scoperto.

Tanti investimenti ma rosa ancora corta da parte della società bianconera che sembra folta a centrocampo, ci sono diversi giocatori e non tutti scendono in campo con regolarità, ma scarna negli altri reparti. Soprattutto, come detto, dopo l’infortunio del brasiliano che ha lasciato la difesa nei guai. Ad aver parlare del futuro della Juve è stato il giornalista di DAZN Orazio Accomando, intervistato da Calciomercato.it.

Secondo l’esperto la Juve a gennaio si muoverà per almeno due rinforzi. Anche se non ha fatto i nomi, i profili sono sempre quelli delle ultime settimane. Milan Skriniar rimane un pallino del club ma attenzione anche a Jakub Kiwior e a Radu Dragusin. Per quanto riguarda l’attacco, il nome da seguire continua ad essere quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese.