Pronto a dire sì ad Allegri, saluta subito la Juventus

Il calciomercato della Juventus potrebbe essere influenzato da Masssimiliano Allegri: un big pronto a seguirlo nella sua nuova avventura

Si è interrotto bruscamente il rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Una Coppa Italia vinta nel triennio tutt’altro che esaltante per la squadra bianconera, poi affidata nelle sapienti mani di Thiago Motta. Da una manciata di mesi è cominciata una nuova era a Torino ma intanto l’allenatore livornese continua ad essere una minaccia in sede di mercato.

La Juventus la scorsa estate ha portato alla corte dell’ex tecnico del Bologna una marea di acquisti. Investimenti di spessore che, sulla carta, hanno ribaltato il gruppo bianconero elevandolo tra quelli più competitivi d’Europa. Certo, al momento causa infortuni, qualcosa effettivamente manca. Perché il ko di Bremer ha lasciato un vuoto pericoloso nelle retrovie. Vista l’importanza del centrale brasiliano nella difesa della Juventus, qualcosa nel mese di gennaio si muoverà di certo.

Si cerca un centrale ma anche un laterale, visto l’infortunio altrettanto grave occorso a Cabal e che limita le possibilità per il tecnico italobrasiliano. Occhio poi pure al centrocampo visto che Douglas Luiz ha deluso su tutta la linea e si parla insistentemente di un suo possibile ritorno in Premier League già nelle prime settimane dell’anno nuovo. Un 2025 all’insegna, ancora una volta, del cambiamento. Ma intanto proprio il futuro di Allegri rischia di scombussolare i piani di mercato di Giuntoli: un big bianconero, già accostato alle uscite, potrebbe seguire l’allenatore toscano nella sua nuova avventura.

Vola da Allegri in Premier: Juve, pronto l’addio

Era il 17 maggio 2024 quando le strade di Allegri e la Juventus si separavano ufficialmente tra mille polemiche. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico di Livorno potrebbe abbracciare un suo ex pupillo nella nuova avventura che lo attende all’estero.

Allegri, svincolato, negli ultimi giorni è stato accostato con decisione alla panchina del West Ham. Una possibilità, quella di approdare nel calcio inglese, che già in passato aveva solleticato l’allenatore che adesso potrebbe effettivamente dire di sì agli ‘Hammers’. E tra le prime richieste di Allegri, per la difesa, vi potrebbe essere Danilo. Il difensore brasiliano, che con il Conte Max ha giocato praticamente sempre nella scorsa stagione, sta vivendo un momento difficile agli ordini di Thiago Motta che lo vede pochissimo.

Lopetegui al West Ham è in bilico e così Allegri potrebbe approfittarne approdando in Premier League e portando con sé l’ex Manchester City, reduce da appena 543′ in campo con la Juve quest’anno e 13 presenze complessive. Il contratto di Danilo scadrà il prossimo 30 giugno ma a questo punto un divorzio durante la sessione invernale di calciomercato appare sempre più probabile. E ad approfittarne sarebbe proprio Max, in caso di firma col West Ham.