Il bomber di gennaio arriva dalla Premier: è stato ad un passo dal Milan

La Juve è pronta a mettere le mani su un nuovo bomber in arrivo per gennaio: viene dalla Premier League ed è stato ad un passo dal Milan

Ormai nota la necessità della Juve di dover correre ai ripari a gennaio per sopperire alle mancanze della rosa e di cui Thiago Motta ha bisogno. Come in difesa e anche in attacco, dove dovrà arrivare un vice-Vlahovic con Milik che continua a non dare garanzie in vista dei prossimi impegni. La società sta riflettendo ma sembra che Giuntoli abbia deciso di affondare il colpo anche nel reparto avanzato.

Ci sono vari nomi in orbita bianconera. Il bomber potrebbe arrivare dalla Premier League con tanto di scippo al Milan che in passato era stato molto vicino al giocatore. Giuntoli sta sondando il terreno di chi può arrivare alla corte bianconera. Si era vociferato con insistenza nelle ultime settimane di Zirkzee ma ci sono due intoppi: il primo è dettato dal fatto che con Amorim le cose allo United potrebbero cambiare in termini di centralità dell’attaccante olandese nel progetto dei “Red Devils”. Il secondo è che trattandosi di un super big, finirebbe per pestarsi i piedi con Vlahovic.

La Juve lo scippa al Milan, nuovo colpo di Giuntoli!

Più probabile che l’ex Bologna possa arrivare in futuro, soprattutto in caso di addio del serbo. Si cerca un colpo pronto, di spessore internazionale ma che possa essere l’alternativa a Vlahovic per farlo rifiatare e non metterlo in ombra, in una situazione già complicata di suo per l’ex Fiorentina. Un giocatore magari low cost e attualmente in difficoltà nel suo club di appartenenza. L’identikit perfetto sembra corrispondere al nome di Niclas Fullkrug.

L’ex Borussia Dortmund è passato al West Ham la scorsa estate ma fin qui si è dovuto accontentare delle briciole e fin qui non è stato un buon affare. Non è scoccata la scintilla con Lopetegui e gli Hammers navigano in una posizione anonima di classifica. Il classe ’93 potrebbe già aver chiesto alla società la cessione nelle prossime sessioni di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tedesco è finito nel mirino della Juve. La trattativa prevede un prestito di sei mesi a gennaio, per poi riparlarne a giugno, magari inserendo il riscatto a determinate condizioni. Il bomber, in passato, era stato a lungo inseguito dal Milan. Può arrivare lo stesso in serie A e in Italia ma in Piemonte e non sotto al Duomo. Un motivo in più per arrivare a Fullkrug.