Thiago Motta lo ha visto e lo rivuole: colpo dal Bologna

La Juventus ha ripreso nel finale la partita contro il Bologna andando a guadagnare un punto che fino a pochi minuti dal termine appariva insperato.

La sfida tra bianconeri e rossoblu ha dato un’altra indicazione di mercato alla Juventus ed a Thiago Motta in particolare che vorrebbe di nuovo lavorare con un giocatore che ha avuto a disposizione durante la scorsa stagione.

Momento non facile in campionato per la Juventus che viene da tre pareggi consecutivi che hanno fatto rallentare molto la marcia della squadra bianconera. Un periodo non semplice per la squadra di Thiago Motta che è in costante contatto con la dirigenza per capire quali mosse attuare in sede di mercato per sistemare una rosa che, fino al termine della stagione, dovrà fare a meno di Bremer e Cabal, infortunati di lungo corso.

Calciomercato, Thiago Motta lo vuole di nuovo: assalto in casa Bologna

La Juventus è sempre più decisa nel dare l’assalto a Sam Beukema, centrale del Bologna che, anche in occasione della partita di Torino, ha fatto vedere tutte le sue qualità. L’olandese ha lavorato con Thiago Motta durante la scorsa stagione diventando uno dei punti fermi della formazione.

Thiago Motta, una volta saputo del lungo infortunio di Bremer, ha subito fatto il nome di Sam Beukema alla propria dirigenza con la volontà di averlo a disposizione già da gennaio. Il classe 1998 sta dimostrando anche in questa stagione di essere uno dei migliori difensori della Serie A attirando l’attenzione di diverse big. Oltre la Juventus, infatti, anche Real Madrid, Inter e Milan hanno messo nel mirino il giocatore che il Bologna non vorrebbe perdere a stagione in corso.

Le ottime prestazioni fornite dall’ex AZ Alkmaar hanno fatto impennare le sue quotazioni con il Bologna che valuta il suo cartellino circa 22 milioni di euro. Una somma che però non basterà a gennaio per strapparlo alla formazione di Vincenzo Italiano, decisa a lottare fino all’ultimo in Champions League e provare a dare l’assalto ancora una volta alla qualificazione ad una coppa europea.

Per convincere i rossoblu a lasciar partire il proprio difensore olandese servirà un’offerta irrinunciabile che superi i 25 milioni di euro. In alternativa la Juventus potrebbe provare a mettere sul piatto il cartellino di un giovane a disposizione di Thiago Motta, probabilmente proprio Mbangula che nei minuti finali della sfida di Torino ha trovato il prezioso pareggio per i bianconeri.