Van Dijk alla Juventus, clamoroso: Giuntoli trova la formula vincente

Van Dijk alla Juventus: clamorosa l’idea di Giuntoli per portare il difensore del Liverpool a Torino: ecco la mossa per il colpo grosso

Alla ricerca di un difensore centrale, l’idea di Giuntoli secondo le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konur, potrebbe essere quella di prendere Van Dijk dal Liverpool. Sembra affettivamente fantamercato, però le cose tra il giocatore e il club inglese non sono così chiare al momento. E tutto potrebbe succedere.

Allora, partiamo da quello che è un fatto sicuro: l’olandese ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione e potrebbe lasciare la Premier League, campionato nel quale ha dimostrato di essere uno dei difensori più importanti al mondo. Gli anni passano per tutti e si vede che non è lo stesso, ma rimane pur sempre un giocatore di altissimo livello che potrebbe fare al caso dei bianconeri che, come sappiamo, hanno bisogno di un centrale difensivo perché numericamente, Motta, fa molta fatica.

Van Dijk alla Juventus: la mossa di Giuntoli

E il giornalista citato prima ha scritto sul proprio profilo X questo passaggio: “Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk è stato accostato a un possibile allontanamento dal club dato che il suo contratto scade a fine stagione. Nel frattempo, i club in Arabia Saudita sono interessati ad acquistare il difensore del Liverpool e anche club come Barcellona, ​​Juventus e Inter stanno cercando di offrirgli una via d’uscita”. Insomma, magari pagando quello che potrebbe essere un indennizzo al Liverpool nel corso del mercato di gennaio, la Juventus potrebbe riuscire a strappare il difensore a Slot.

Difficile, ovviamente, ma non del tutto impossibile. Anche per quello che ha fatto nel corso degli anni i Reds potrebbero dare il via libera all’addio soprattutto se arrivasse una richiesta del difensore. E Giuntoli, lo sappiamo, è alla finestra per il mercato di gennaio. Qualcuno lo prenderà sicuramente. Che non sia proprio Van Dijk?