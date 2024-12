Affare da 80 milioni di euro: incontro con la Juve, si chiude

Affare da 80 milioni di euro: incontro con il potente agente per Giuntoli. Che vuole chiudere per la sua Juventus. Ecco la situazione

L’ennesimo pareggio in stagione deve fare accelerare la Juventus. Il mercato di gennaio è alle porte e qualcuno deve arrivare per rinforzare la squadra, soprattutto in difesa: lì, Motta – che adesso deve trovare delle soluzioni – non ha nessuna possibilità di scelta.

Non ci sono comunque alibi, per il tecnico arrivato dal Bologna. Le dieci X su sedici partite di campionato sono troppe, soprattutto se si pensa a quelle che sono arrivate in casa che praticamente sono quei punti che mancano per essere lì, col gruppone di testa. E invece la Juve è dietro e guarda a quello che succede davanti e, sembra essere certo, ha già mollato l’obiettivo scudetto a dicembre. Atalanta e Napoli non mollano e in attesa dell’Inter questa sera, che rimane la candidata più importante alla vittoria finale, i punti di distacco sono troppi per pensare ad una rimonta. Dovrebbero perdere tutti terreno. E questo ci appare impossibile.

Calciomercato Juventus: incontro Giuntoli-Mendes

Cercherà comunque di non mollare, la Juve. Tant’è che Giuntoli è disposto ad intervenire immediatamente sul mercato. Così come riportato dal giornalista Nicolò Schira, il direttore dell’area sportiva avrebbe in programma un incontro con Mendes, il potente agente portoghese, che gestisce gli interessi di un giocatore già dentro la rosa di Motta e uno che dovrebbe arrivare. O almeno si spera di portare a Torino.

“Cristiano Giuntoli incontrerà Jorge Mendes questa settimana, come rivelato in esclusiva lo scorso novembre. La Juventus è interessata al prestito del difensore centrale del Benfica Antonio Silva e vuole completare l’accordo di Conceicao per ingaggiarlo a titolo definitivo”. Qualora Giuntoli dovesse riuscire nell’intento, il doppio colpo potrebbe costare intorno agli 80milioni di euro. Evidente che in questo modo c’è qualcuno dentro la Juventus che potrebbe partire: da Fagioli a Vlahovic, quelli più chiacchierati fino al momento, ma anche altri che fino al momento hanno deluso. C’è aria, già, di un profondo cambiamento nella rosa.