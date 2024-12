Dalla Lazio alla Juve: la rivelazione del campionato ha stregato Giuntoli

Dalla Lazio alla Juventus: la rivelazione del campionato ha stregato Giuntoli che vuole giocare d’anticipo. Sfida anche al Napoli

Oltre ai difensori, dentro la Juventus, nel prossimo mese di gennaio potrebbe arrivare anche un attaccante. Di Milik non se ne parla più, si sono praticamente perse le tracce del centravanti polacco; discorso diverso, invece, va fatto per Vlahovic.

Lui segna, e si prende anche delle responsabilità importanti, ma il faccia a faccia con i tifosi dopo il pareggio interno contro il Venezia ha messo in evidenza quello che potrebbe essere un malumore del serbo, il giocatore più pagato della Serie A, dal quale ovviamente ci si aspetta sempre qualcosa in più. Un giocatore che ha mostrato i muscoli e che forse vorrebbe anche rimanere in bianconero. Ma Giuntoli deve fare i conti in tasca alla società e davanti ad un’offerta, che potrebbe arrivare nel corso di gennaio, non è escluso un addio. Certo, pensare di sostituirlo con Cristian Shpendi, attaccante del Cesena che ha attirato le attenzioni, ci pare esagerato. Ma è questo, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, uno dei nuovi obiettivi della Juventus.

Dalla Lazio alla Juventus: Cristian Shpendi piace a tutti

“Gli occhi della Vecchia Signora cosi come del Napoli e di club inglesi sono piombati sul capocannoniere della Serie B: Cristian Shpendi, albanese di 21 anni. Non è passata inosservata nelle scorse settimane la presenza in più di un’occasione degli scout juventini alle gare del Cesena per la punta che, alla prima stagione in B, sta incantando tutti a suon di gol: 10 in 16 presenze. La Juventus proverà a giocare d’anticipo”. Questo si legge sul giornale in edicola questa mattina, senza dimenticare nemmeno che sul giocatore nelle passate settimane si è parlato anche di un interesse della Lazio.

Fortunatamente per lui, visto che è uscito anzitempo nella gara contro il Cosenza dello scorso fine settimana, gli esami strumentali escluso lesioni, quindi l’affare rimane in piedi. “Cesena FC comunica che gli esami strumentali svolti da Cristian Shpendi al termine del match contro il Cosenza Calcio, hanno escluso la presenza di fratture ossee alla caviglia sinistra. Nei prossimi giorni l’attaccante bianconero sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire l’esatta entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero”.