Il 2X1 della Juventus a gennaio fa felice Motta: difensore e bomber sullo stesso aereo

La Juventus per rinforzarsi starebbe puntando a due novità dalla stessa squadra, così da far felice Thiago Motta.

I difetti e le mancanze della Juventus sono sotto gli occhi di tutti. La squadra di Thiago Motta passa dall’esaltazione massima, come dopo la vittoria in Champions League con il Manchester City, alle delusioni cocenti, vedesi il pari interno sofferto con il Venezia. Colpa di un gioco poco brillante e di troppa discontinuità di prestazione.

Le lacune della rosa, dovute ad infortuni gravi ed a mancanze strutturali, porteranno la Juve a tentare di migliorarsi nel mercato di riparazione invernale. Le esigenze sono chiare: urge reperire almeno un paio di nuovi difensori (visti gli stop a lungo termine di Bremer e Cabal) e un centravanti che faccia da alternativa o sostituto del discusso Vlahovic.

La Juventus ha già sguinzagliato in tal senso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, una vecchia volpe del mercato. Già attivissimo in estate, quando è riuscito a mettere a segno ben 8 colpi in entrata, ora l’ex dirigente del Napoli dovrà cercare di fare ancora meglio, cercando di rimpolpare una rosa forte ma incompleta.

Asse Juve-Manchester caldissimo: due colpi in arrivo

La Juventus, secondo ciò che ha riferito il giornalista Graziano Campi nel corso della diretta YouTube di ‘Ti Amo Calciomercato’, sarebbe pronta ad impostare un paio di trattative con il Manchester United, proprio per sopperire alle suddette mancanze in rosa.

Il difensore potrebbe arrivare a gennaio dai Red Devils: il nome buono è quello di Victor Lindelof, esperto difensore svedese che piace anche al Milan. Questi andrà in scadenza a giugno 2025 e dunque potrebbe muoversi già nei prossimi mesi in cambio di un indennizzo simbolico. Lindelof potrebbe diventare uno dei nomi caldi per la difesa, assieme ad Antonio Silva del Benfica e Ardian Ismajli dell’Empoli.

In estate, secondo Campi, il Manchester United potrebbe impostare altri affari con la Juventus. Uno in particolare fa già chiacchierare: l’ipotetico scambio alla pari tra Dusan Vlahovic e Joshua Zirkzee, che il giornalista considera assolutamente fattibile.

Zirkzee è un pupillo di Thiago Motta e servirebbe come il pane alla manovra bianconera, mentre Vlahovic è in rotta con parte del pubblico bianconero e non disdegnerebbe un’esperienza in Premier League. Il tutto però è rimandato all’estate prossima, in attesa di capire ambizioni e possibilità di investimento del club juventino.