Il rinnovo non arriva, ma è solo la seconda scelta: guai seri per la Juve

Il club bianconero è nei guai, il rinnovo rischia di saltare: adesso la Juventus deve prendere una decisione, è diventato la seconda scelta

C’è tanta, tantissima delusione in casa Juventus. Il mondo bianconero gelato dalla prestazione decisamente sottotono in casa contro il Venezia. Perché il gruppo guidato da Thiago Motta ha rischiato addirittura di perdere contro i lagunari: solo la rete di Vlahovic, su calcio di rigore al 95′, ha sistemato le cose.

In attesa di scendere in campo in Coppa Italia per la sfida di martedì contro il Cagliari, in casa bianconera sono inevitabili le riflessioni. Pensieri sull’operato della dirigenza in sede di mercato, la scorsa estate, palcoscenico di molte operazioni da urlo che sulla carta sembravano calzare a pennello con l’idea di calcio di Thiago Motta. E anche l’ex allenatore del Bologna non può essere considerato esente da colpe e responsabilità.

10 pareggi e solo 6 vittorie, il primo posto in Serie A lontano ben 9 punti. Qualcosa, insomma, è andato storto. In attesa di capire se e come la sessione invernale di calciomercato possa effettivamente regalare sorprese gradite al popolo bianconero, per quel che riguarda le uscite non arrivano affatto buone notizie. Tifosi, e non solo, in ansia: ecco cosa sta succedendo con il rinnovo di un big.

Niente rinnovo: lascia la Juve con lo sconto

Secondo quanto viene riferito da ‘Footballinsider247.com’, il Manchester United avrebbe messo nel mirino uno dei big di Thiago Motta pronto – evidentemente – a lasciare la Juventus con l’arrivo dell’anno nuovo. Si tratta di Dusan Vlahovic.

I ‘Red Devils’ stanno monitorando la situazione che riguarda il 24enne serbo il cui contratto con la Juventus scadrà il 30 giugno 2026. Al momento, secondo quanto filtrato, la società bianconera sarebbe ben lontana dal rinnovo dell’accordo con il bomber che – ad oggi – percepisce un ricchissimo stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione. Ma senza rinnovo le cose potrebbero complicarsi, anche per un’eventuale cessione del classe 2000 che in Premier League piace molto pure all’Arsenal.

I ‘Gunners’, va ricordato, hanno puntato Vlahovic già nel gennaio 2022 quando poi alla fine l’attaccante scelse di lasciare la Fiorentina per la Juve. Il Manchester United, però, ritiene Vlahovic solo un’alternativa. Il piano B, insomma. Perché il primissimo nome in cima alla lista dei ‘Red Devils’ resta sempre Viktor Gyokeres, bomber svedese in forza allo Sporting che il neo allenaore Amorim conosce benissimo.

È chiaro come il club inglese stia cercando un nuovo attaccante di peso in vista della prossima stagione: il rendimento di Zirkzee non ha convinto minimamente. La pista legata a Vlahovic, dunque, resta possibile: il serbo ad un anno dalla scadenza rischia di andare via con un forte sconto. Al momento l’ex Fiorentina, in maglia bianconera, ha segnato 11 gol tra campionato e coppe, con 2 assist vincenti in 19 apparizioni complessive.