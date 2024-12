Sembrava fatta, ma sta saltando il difensore per gennaio: Giuntoli ha fallito

Il difensore, che sembrava diretto verso la Juventus, vicino a firmare per un’altra squadra: mazzata tremenda per Giuntoli

Per gennaio, la Juventus è obbligata all’acquisto di un difensore visti i gravi infortuni che hanno ridotto all’osso il reparto arretrato e Giuntoli si è già adoperato per portarne uno a Torino quanto prima, considerato che gennaio sarà un mese molto intenso.

Oltre alle partite di campionato contro squadre come Milan, Napoli e Atalanta, nel primo mese del 2025 i bianconeri saranno impegnati nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita (semifinale sempre contro il Milan ndr.) ed in Champions League dove affronteranno Club Brugge in trasferta e Benfica in casa. Un calendario davvero fitto ed è per questo che Giuntoli è chiamato a rafforzare velocemente la squadra.

Nella lista del ds bianconero ci sono tanti nomi e uno di quelli che più piacciono è quello di Antonio Silva. La Juventus ha già sondato il terreno per vedere se ci sono margini per portarlo a Torino a gennaio con la stessa formula adottata per Conçeicao ed il giocatore sembrava molto vicino ad unirsi ai bianconeri, ma nelle ultime ore c’è stato un ribaltone a sorpresa.

Secondo quanto riportato dal noto sito Teamtalk, a fare concorrenza alla Juventus ci sarebbero Newcastle e Aston Villa che avrebbero scavalcato i bianconeri, avendo maggiori disponibilità economiche.

Juventus, si complica Antonio Silva: anche Newcastle e Aston Villa sul difensore

La strada che porta ad Antonio Silva si è fatta improvvisamente in salita per la Juventus che rischia di dover addio ad uno dei suoi obiettivi per il mercato invernale. Il difensore del Benfica piace molto ai bianconeri, ma come riportato da Teamtalk, la concorrenza di due club come Newcastle e Aston Villa preoccupa e non poco, considerato che entrambe le squadre hanno una maggior disponibilità economica e, di conseguenza, maggiori possibilità di convincere il club portoghese a lasciarlo partire.

La Juventus avrebbe voluto impostare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto da esercitare a giugno, mentre i due club inglesi potrebbero offrire un conguaglio economico importante fin da subito. Per lasciar partire Antonio Silva a gennaio, il Benfica ha fissato un prezzo attorno ai 30-35 milioni di euro, cifra che non spaventa i club inglesi che sono da considerare in vantaggio sulla Juventus da questo punto di vista.

L’intromissione dei club di Premier League è stata una mazzata terribile per Giuntoli che dunque rischia di vedere sfumare uno dei suoi obiettivi prioritari. Per questo motivo, negli ultimi giorni il ds bianconero ha intensificato i contatti con il Feyenoord per portare Hancko a Torino, considerato l’alternativa ad Antonio Silva il cui destino sembra non essere in Serie A.