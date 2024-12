Ancora un no: la notizia stravolge il mercato della Juve

Il giocatore dice ancora una volta no all’offerta: la notizia stravolge il mercato della Juventus che resta alla finestra

Se in Champions League è arrivata una gran vittoria contro il Manchester City, in campionato le cose continuano ad andare in maniera negativa per la Juventus che ha ottenuto un deludente pareggio per 2-2 in casa contro il fanalino di coda Venezia.

I bianconeri hanno mostrate chiare difficoltà a livello di gioco e alla rosa sembra sempre mancare qualcosa. Seppur vero che l’emergenza infortuni stia iniziando a rientrare, molti giocatori appaiono fuori condizione e ciò non sta rendendo facile il lavoro di Thiago Motta che pure non può essere soddisfatto di quanto fatto dalla squadra. Le ultime gare hanno anche detto abbastanza chiaramente che la Juventus è chiamata ad intervenire sul mercato per rinforzare la propria rosa e Giuntoli si è già attivato per gennaio.

La priorità resta quella di ingaggiare un difensore, ma non è escluso che possa arrivare anche un attaccante vista la lunga indisponibilità di Milik e di un Vlahovic che sta facendo gli straordinari. Oltre a gennaio, però, la Juventus sta guardando anche all’estate ed in merito a tale finestra di mercato è arrivata una notizia importante che può stravolgere le mire del club bianconero.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, uno dei difensori nel mirino di Giuntoli avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo presentatagli dal club. Stiamo parlando di Jonathan Tah che appare destinato a lasciare a zero il Bayer Leverkusen.

Tah non rinnova con il Leverkusen: Juventus alla finestra

La Juventus continua ad essere fortemente interessata a Jonathan Tah in vista della prossima stagione. Il difensore centrale classe 1996 avrebbe detto ancora una volta no all’offerta di rinnovo propostagli dal Bayer Leverkusen secondo quanto riportato da Mundo Deportivo ed è sempre più orientato a lasciare le Aspirine a parametro zero visto che il suo contratto scadrà a fine stagione.

Ad essere in pole per l’acquisto del giocatore ad oggi c’è il Barcellona che dalla sua ha anche il gradimento del giocatore, ma la Juventus resta alla finestra e sarebbe pronta ad inserirsi per cercare di far cambiare idea al difensore. Oltre ai bianconeri, su Tah è vigile anche l’Inter ed in estate potrebbe profilarsi un derby d’Italia per il difensore qualora il Barcellona non dovesse riuscire a portarlo in Catalogna.

Nelle ultime due stagioni, Tah si sta rivelando un giocatore fondamentale per il Bayer Leverkusen tanto in campionato quanto in Champions League e non sorprende che il suo rendimento abbia attirato l’interesse di molti top club europei. Da ricordare che, oltre al Barcellona, anche il Bayern Monaco è sulle sue tracce ed i bavaresi potrebbero presto tornare alla carica per far saltare il banco.