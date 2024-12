Dal Bayern Monaco alla Juventus: Giuntoli mette la freccia sul nuovo acquisto, ecco di chi si tratta: tutti i dettagli dell’operazione.

la Juventus ha messo gli occhi su Charalampos Kostoulas, promettente attaccante greco di 17 anni, considerato una delle stelle emergenti del calcio europeo. Il giovane talento dell’Olympiacos, che ha già fatto la storia vincendo un titolo europeo con la squadra giovanile del club, è al centro di una serrata battaglia di mercato che coinvolge diverse big del calcio continentale.

Nonostante la giovane età, Kostoulas ha già conquistato un ruolo da protagonista sia con l’Under 19 dell’Olympiacos che con la prima squadra guidata da José Luis Mendilibar. La scorsa stagione è stato uno dei punti di forza della formazione giovanile che ha trionfato nella UEFA Youth League, superando avversari del calibro di Milan, Lens e Bayern Monaco, prima di sconfiggere nuovamente il Milan con un netto 3-0 in finale. Questo trionfo ha reso l’Olympiacos il primo club greco a vincere un titolo europeo giovanile.

Kostoulas piace anche alla Juventus



Il giovane attaccante, che può giocare come punta centrale, esterno d’attacco o trequartista, ha registrato cinque gol e due assist in otto presenze durante la Youth League, confermandosi come uno dei talenti più brillanti del torneo.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Secondo quanto riportato, il Manchester United ha inviato scout al Pireo per osservare Kostoulas in azione durante la sfida di Europa League contro il Twente. La sua prestazione, culminata con la conquista di un calcio di rigore (poi sbagliato dal compagno Ayoub El Kaabi), è stata elogiata da tutti, tanto da essere nominato uomo partita.

Ma i Red Devils non sono gli unici a seguire da vicino il 17enne: Bayern Monaco, Juventus, Fiorentina e Borussia Monchengladbach avrebbero inviato osservatori per monitorare da vicino i progressi del giovane talento. Tuttavia, l’Olympiacos non sembra intenzionato a cederlo facilmente: il club greco è pronto a offrirgli un nuovo contratto, valido fino al 2028, non appena Kostoulas compirà 18 anni, a maggio del prossimo anno. Kostoulas si è già distinto in questa stagione con la squadra senior dell’Olympiacos, contribuendo con due gol e un assist in 10 presenze di campionato. La sua versatilità, che gli permette di giocare in più ruoli offensivi, lo ha reso un elemento chiave del progetto di Mendilibar. Nonostante le crescenti voci di mercato, l’entourage del giocatore insiste affinché rimanga concentrato sulla sua crescita professionale, godendosi al contempo un meritato periodo di pausa con la famiglia.