Dalla Juventus al giallorosso. Salta un altro difensore. Ecco cosa potrebbe succedere nell’operazione. Tutti i dettagli.

Il Galatasaray potrebbe piazzare un colpo importante in vista della prossima sessione di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, i giallorossi sarebbero in trattativa per assicurarsi Milan Škriniar, difensore slovacco attualmente in forza al Paris Saint-Germain.

La chiave della trattativa sarebbe rappresentata da un accordo economico tra il Galatasaray e lo stesso Škriniar. Qualora il club turco riuscisse a trovare un’intesa soddisfacente con il giocatore sul piano finanziario, il PSG non si opporrà al trasferimento. I parigini, infatti, avrebbero già comunicato alla dirigenza del Galatasaray la propria disponibilità a lasciar partire il difensore senza creare alcuna difficoltà.

Skriniar al Galatasaray: c’è l’accordo

Arrivato a Parigi a parametro zero nell’estate del 2023 dopo l’esperienza all’Inter, Škriniar non è riuscito a imporsi completamente nella squadra allenata da Luis Enrique. Le sue prestazioni altalenanti e un ruolo non più centrale nel progetto tecnico del PSG avrebbero spinto il club francese a valutare la sua cessione già nella prossima finestra di mercato.

D’altra parte, il Galatasaray vede in Škriniar il rinforzo ideale per consolidare il reparto difensivo e competere sia a livello nazionale che internazionale. L’ambizione del club turco è chiara: costruire una squadra capace di imporsi in Super Lig e di raggiungere traguardi importanti nelle competizioni europee. Resta ora da capire se il Galatasaray riuscirà a soddisfare le richieste economiche di Škriniar, sia per quanto riguarda l’ingaggio che eventuali bonus legati alle prestazioni. La trattativa è ancora in una fase preliminare, ma la disponibilità del PSG potrebbe accelerare le operazioni nelle prossime settimane.

Il futuro di Milan Škriniar sembra dunque sempre più lontano da Parigi. Il Galatasaray è alla finestra e pronto a cogliere l’opportunità: resta da vedere se i giallorossi riusciranno a mettere a segno questo importante colpo di mercato. L’interesse concreto del Galatasaray per Milan Škriniar complica ulteriormente le speranze della Juventus di riportare in Serie A il difensore slovacco. I bianconeri avevano sondato il terreno nelle scorse settimane, valutando un eventuale assalto nella prossima finestra di mercato. Tuttavia, la necessità di contenere i costi e di rispettare i paletti finanziari rende difficile competere con l’offerta economica che il club turco sembra pronto a presentare al giocatore. La Vecchia Signora aveva individuato in Škriniar un profilo ideale per rinforzare la difesa, soprattutto alla luce della volontà di rinnovare il reparto arretrato con un giocatore di esperienza internazionale. Ma le condizioni della trattativa, unite alla determinazione del Galatasaray, hanno spinto il club bianconero a valutare altre soluzioni per il mercato invernale. Al momento, dunque, il ritorno di Škriniar in Italia appare sempre più lontano.