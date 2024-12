Giuntoli snobba il suo pupillo per gennaio. E pensa al doppio addio

Il dt della Juventus pianifica le prossime mosse: no al pupillo, ecco il doppio colpo da sogno che fa impazzire i tifosi bianconeri

Il pari con il Venezia è stato l’ennesimo passo falso della Juventus di Thiago Motta. Solo 6 vittoria e ben 10 pareggi per i bianconeri che – viaggiando verso la fine dell’anno – si ritrovano ben lontani dalla lotta Scudetto.

Di tempo per recuperare ce n’è ancora: nel frattempo, però, bisognerà valutare grossi cambiamenti. Di novità il calciomercato estivo ne ha portate, non tutte – a questo punto – così positive. Ecco perché con l’arrivo dell’anno nuovo Cristiano Giuntoli è chiamato a fare gli straordinari per una zona del campo in particolare, bersagliata da feroci critiche, spesso e volentieri comprensibili. Si parla dell’attacco.

Un attacco che vede il solo Vlahovic – per il momento – come punto fermo nello scacchiere di Thiago Motta. Ecco quindi che di questo e altro ha parlato Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, in diretta a ‘Radio Punto Nuovo’ durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. Svelati, dunque, i piani di Giuntoli per il 2025.

Doppia bomba Juve: due big in attacco

Si parte da Giacomo Raspadori che, già dalla scorsa estate, è ventilato come uno dei profili che piacciono al dt bianconero Cristiano Giuntoli per rinforzare il claudicante attacco della Juve. Thiago Motta, in quel settore del campo, attende con ansia profili di un certo peso.

“Raspadori ha una valutazione importante, il Napoli ci ha investito molto e reputa il calciatore di alto potenziale. A tal proposito servirerebbe una grande offerta per strapparlo agli azzurri. Juventus? Non credo che – ora come ora – Giuntoli ci stia pensando, hanno altri nomi in mente per sostituire Vlahovic se il serbo non dovesse rinnovare”. Il nodo è sempre lo stesso: la permanenza di Dusan che, in scadenza il 30 giugno 2026 coi bianconeri, è al momento al centro di diverse voci di mercato che lo vorrebbero presto lontanissimo dalla Juventus.

Magari proprio in estate, ad un anno dalla fine del suo contratto con la Juve. Ceccarini, in tal senso, ha fatto due nomi per la sostituzione del classe ‘2000: “Zirkzee e Osimhen sono ipotesi nel caso in cui dovessero dire addio sia Vlahovic che Milik”. Una bomba di mercato non da poco quella lanciata da Ceccarini che ha evidentemente confermato la possibilità di una vera e propria rivoluzione estiva lì al centro dell’attacco, in vista della stagione 2025/26. Con Milik che, falcidiato dagli infortuni, ormai da tempo non rappresenta una carta valida per Thiago Motta. Staremo a vedere, alla fine, quello che si concretizzerà.