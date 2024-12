Il Napoli lo soffia alla Juve: salta tutto

Il Napoli lo soffia alla Juventus: gli azzurri di Conte dopo l’infortunio di Buongiorno sono alla ricerca di un centrale. Assalto all’obiettivo dei bianconeri

Dentro la Juventus, come sappiamo, c’è mobilitazione. Gennaio si avvicina in maniera inesorabile e Giuntoli è chiamato a piazzare quei colpi di mercato che servono a Motta per non trovarsi ogni fine settimana in una situazione di emergenza.

Soprattutto dietro, i bianconeri, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal hanno la coperta così corta che il direttore dell’area tecnica ha annunciato, in tempi non sospetti, che degli innesti verranno fatti. Scartata, tra le tante che sono uscite, l’ipotesi di prendere Skriniar del Psg che dovrebbe volare in Arabia Saudita, rimane in piedi l’operazione che porta all’innesto di Kiwior. Il centrale dell’Arsenal, vecchio pallino di Motta che lo ha allenato allo Spezia, sta giocando poco con Arteta. I Gunners, però, non hanno aperto al prestito e non sappiamo se lo faranno. Ma qualora si dovesse aprire questa situazione, non solo la Juventus sarebbe pronta a coglierla al volo, ma anche il Napoli di Conte è all’orizzonte.

Il Napoli su Kiwior, la situazione

L’infortunio di Alessandro Buongiorno che avrà bisogno di quasi due mesi per recuperare, ha messo in difficoltà Antoni Conte. Che si aspetta, evidentemente, un investimento da parte della società nella prossima sessione di mercato per tenere vivo il sogno scudetto. E tra i profili che il Napoli starebbe quindi seguendo, c’è anche quello di Kiwior secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da Alfredo Pedullà.

“Il Napoli aveva sondato già la scorsa estate. Il profilo piace a Conte, non è l’unico, il difensore vuole giocate di più. L’Arsenal fin qui non ha aperto al prestito e serve il via libera di Arteta“. Insomma, è una situazione da monitorare con particolare interesse nel corso delle prossime settimane. Con gli azzurri pronti allo scippo, qualora arrivasse il sì da parte del tecnico spagnolo per una partenza in via temporanea. Giuntoli deve accelerare.