“Scambio” in attacco, la Juve dice addio a Vlahovic per il super affare

Sta per cambiare tutto nell’attacco della Juventus, colpo da urlo per il club che è già pronto a salutare Dusan Vlahovic.

Tempo di Coppa Italia per la Juventus che questa sera dovrà affrontare il Cagliari in casa. Vietato snobbare la competizione da parte del club bianconero che per l’occasione farà diversi cambi rispetto alla deludente sfida di campionato contro il Venezia. Pareggio in extremis per Thiago Motta e i suoi e classifica e si fa sempre più complicata.

Il prossimo anno dovrà essere l’anno della rincorsa per la Vecchia Signora che non può e non deve rimanere fuori dalla Champions League. Oggi in molti stanno puntando il dito contro chi, secondo loro, avrebbe dovuto fare di più per trascinare il club bianconero nelle zone nobili della classifica. In questo momento tra i nomi più contestati in cima all’elenco c’è quello di Dusan Vlahovic.

Bomber serbo che ha già trovato 11 goal in tutte le competizioni quest’anno, a livello di club, ma che lascia comunque la sensazione di non essere nel suo momento migliore. Forse il suo periodo alla Juve è terminato ed entrambe le parti farebbero meglio a salutarsi. In estate tutto può anche cambiare anche perché Motta è sempre pronto a riabbracciare il suo pupillo.

Calciomercato Juventus, altro che Vlahovic: doppio colpo in attacco

Uno va e uno arriva, forse addirittura due. Ormai non è un segreto, l’ex allenatore del Bologna sogna di riavere ancora Joshua Zirzkee proprio come lo stesso attaccante sembra provare una certa nostalgia della Serie A e in particolare del suo ex tecnico. I due hanno fatto grandi cose insieme e Cristiano Giuntoli si è messo al lavoro con l’obiettivo di farli ritrovare.

Sarebbe un lieto fine degno delle migliori love story. Ma non è finita qui perché la stagione attualmente in corsa ha insegnato molto e allora in vista del futuro la Juventus è già intenzionata a fare scorta di attaccanti. Se Vlahovic andrà via, non arriverà solo Zirzkee ma anche un altro nome da capogiro. L’altro sogno si chiama Jonathan David, destinato a salutare il Lille a fine campionato.

Per il bomber serbo si è parlato anche di un possibile addio a gennaio, qualcuno potrebbe offrire i 60/65 milioni richiesti dalla Juve, ma a quel punto sostituirlo non sarebbe poi così facile. Da quel che arriva dalla Continassa, il piano del club è arrivare al meglio a fine stagione e poi continuare a rivoluzionare la rosa. Il prossimo passo sarà cambiare tutto il fronte d’attacco.