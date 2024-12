Vlahovic pedina di scambio: nuovo attaccante a ritmo di samba

Vlahovic pedina di scambio: il futuro dell’attaccante serbo rimane ovviamente in bilico. Ecco la situazione che si potrebbe creare

Non sappiamo come andrà a finire la storia d’amore tra Dusan Vlahovic e la Juventus. Ma rispetto a quelle che sono state le ultime vicissitudini, tra rinnovo e lo screzio con i tifosi, è evidente che qualcosa si è rotto e qualcosa potrebbe andare non per il verso giusto.

Saranno mesi decisivi, ovviamente, per conoscere il futuro del calciatore della Juventus. Ma la sensazione, netta, al momento – anche se tutto potrebbe cambiare – è che davvero alla fine dell’anno ci possa essere un addio clamoroso tra le parti. Soprattutto, e qui entra in mezzo la questione economica, se non dovesse essere trovato un accordo per il prolungamento contrattuale. Quai soldi, i 12milioni di euro all’anno che al momento la Juve garantisce al giocatore, sono troppi per qualunque società in Italia, figuriamoci per una come quella bianconera che avrebbe oggettivamente bisogno di rendere meno pesante il passivo. Si tratta, si tratterà tra le parti, ma senza una stretta di mano l’addio è certo e magari, la Juventus, lo potrebbe pure utilizzare come pedina di scambio.

Vlahovic pedina di scambio: occhio a Gabriel Jesus

Sicuramente l’Arsenal di Arteta è quel club che ha sempre avuto un particolare interesse nei confronti del serbo. E da quelle parti c’è un giocatore, un attaccante, che ha caratteristiche diverse da quelle di Dusan e che potrebbero anche fare al caso della Juventus. Sì, parliamo di Gabriel Jesus, un’operazione che, semmai, si potrebbe chiudere solamente la prossima estate e non nell’immediato, soprattutto perché il giocatore è extracomunitario e dentro i piemontesi lo slot è occupato.

Ma a giugno, o per meglio dire a luglio dopo la conclusione del Mondiale per Club, questa potrebbe essere una linea da seguire per la Juventus. Non parliamo di un’operazione già chiusa e nemmeno di un’operazione che è nella mente di Giuntoli. Ma è una suggestione che nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi potrebbe diventare qualcosa di più.