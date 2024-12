Cessione lampo di due big: ecco Tonali alla Juve

Calciomercato Juventus: incredibile Giuntoli. Cessione lampo di due big per arrivare a prendere subito Tonali. Il colpo clamoroso che hanno in canna i bianconeri

Tonali alla Juventus. Clamorosa, la bomba, lanciata questa mattina dal Corriere dello Sport. In un summit di mercato avvenuto lunedì scorso, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di rompere tutti gli indugi.

Giuntoli vuole Tonali, sapendo della volontà del giocatore – almeno così è stato raccontato nei giorni scorsi – di tornare in Italia lasciano quella Premier League che ormai l’ha accolto due stagioni fa. Il Newcastle, club proprietario del cartellino, sarebbe anche disposto a cederlo per 55 milioni di euro. Una cifra enorme che, però, la Juventus potrebbe ricavare cedendo i cartellini di due giocatori. Due big. O almeno, un big e uno che aveva le potenzialità per diventarlo.

Tonali alla Juventus: via Yildiz e Fagioli

Di Fagioli si sapeva: sul giocatore c’è il forte interesse del Marsiglia e non solo e un addio a gennaio è quasi certo arrivati a questo punto. La novità, ed è una novità anche abbastanza grossa, è che oltre il centrocampista italiano l’altro sacrificabile è il numero dieci della Juventus, il turco Yildiz, finito tra quelli che potrebbero essere ceduti soprattutto perché c’è stata l’esplosione di Conceicao. Insomma, un intreccio clamoroso.

Motta ha fatto due richieste, a quanto pare: una mezzala, e l’identikit è quello appunto di Tonali, ma anche un difensore centrale e sempre nella stessa riunione andata in scena all’inizio di questa settimana, è spuntato di nuovo fuori il nome di Skriniar: l’ex Inter sta cercando di lasciare il Psg perché poco impiegato da Luis Enrique, e allora ecco che si apre di nuovo questa possibilità di un passaggio alla Juventus. In questo caso, però, come sappiamo, l’inghippo è relativo allo stipendio che il giocatore prende a Parigi, che supera i 10milioni di euro. I francesi a quanto pare sarebbero anche disposti a cederlo in prestito. Però rimane difficile. La bomba, comunque, è lanciata, ed è anche bella clamorosa e potrebbe stravolgere il mercato di gennaio. La Juve non molla nulla, è attiva, e vuole ulteriormente alzare il livello della propria rosa. Il colpaccio Tonali sarebbe incredibile. Vedremo.