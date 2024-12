Conte fa infuriare la Juve: la mossa gela i bianconeri

I tifosi della Juventus ce l’hanno con il Napoli di Antonio Conte, la beffa è servita da parte dell’ex tecnico bianconero.

La sfida tra Napoli e Juventus è già cominciata, per vedere Antonio Conte affrontare la sua ex squadra bisognerà aspettare il 26 gennaio ma i due club hanno già cominciato a darsi battaglia fuori dal campo. L’ex bianconero è pronto a beffare la sua squadra.

Ambizioni diverse per i partenopei, che sognano un clamoroso ritorno allo scudetto, e per i bianconeri, che hanno invece l’obiettivo di tornare in Champions League ma in questo momento sono costretti ad inseguire. Due rincorse difficili ma non impossibili le loro che, proprio a gennaio, dovranno sfruttare al massimo la campagna acquisti se a fine stagione vorranno festeggiare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Duello di calciomercato in arrivo per Napoli e Juventus che a quanto pare avrebbero messo nel mirino lo stesso calciatore. Si tratta di un difensore già noto in Serie A che ha grande voglia di tornare protagonista, se fino a qualche ora fa era la Juve ad apparire avanti nella corsa al giocatore, oggi gli azzurri sono clamorosamente tornati in testa.

Calciomercato Juventus, sgambetto Conte: va al Napoli

Ormai non è un segreto, la Vecchia Signora è tornata al lavoro per consegnare al tecnico Thiago Motta un elemento in più in difesa e tra i nomi seguiti non è mai passato di moda quello di Milan Skriniar. Ex difensore dell’Inter oggi in forza al Paris Saint Germain. Avventura mai decollata per lui nella capitale francese e ritorno in Serie A che non è mai stato più probabile di così.

Al PSG sognava di vincere, o quanto meno di competere, su tutti i fronti e di farlo da protagonista. Purtroppo per lui, oltre a non aver praticamente mai lottato in maniera concreta per vincere la Champions, ha finito per giocare pochissimo e questo non è stato un bene per la sua carriera. Quando ha lasciato la Serie A lo ha fatto con la prospettiva di diventare uno dei migliori centrali ma oggi il suo profilo si è certamente ridimensionato.

Affare da circa 15 milioni di euro per la Juve che sogna di riportare il classe 1995 in Italia anche attraverso un prestito. Quello che doveva rappresentare il colpo invernale del 2025 rischia però di trasformarsi in una beffa per Motta, lo slovacco piace anche a Conte, che lo ha allenato all’Inter, e la società si sta muovendo per accontentarlo. Soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno che in allenamento si è fratturato due vertebre lombari. Stop di almeno un mese per lui.