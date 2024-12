Firma con la Juventus entro Natale: accordo praticamente chiuso

La Juventus ha definito tutti i dettagli per la firma del giocatore: arriverà entro Natale, accordo praticamente chiuso

Il brutto e deludente pareggio in casa contro il Venezia, ha spento il grande entusiasmo che c’era in casa Juventus dopo la convincente vittoria in Champions League ottenuta ai danni del Manchester City.

I bianconeri sono tornati a mostrare un gioco lento ed impacciato, beccandosi poi i fischi dell’Allianz Stadium al termine della gara pareggiata 2-2. Nonostante tutto, la Juventus ha confermato la propria fiducia in Thiago Motta, crede nel nuovo progetto cominciato ad inizio stagione e farà di tutto per rendere maggiormente competitiva la rosa in vista della seconda parte di stagione. Il ds Giuntoli si è attivato in vista della sessione di mercato di gennaio dove la priorità resta quella di acquistare un difensore.

Non è escluso, però, che possa arrivare anche un attaccante nonostante il ds bianconero abbia fatto sapere che si sta aspettando il rientro di Milik, previsto proprio per gennaio. Di recente si è parlato spesso di Joshua Zirkzee, ma nelle ultime ore è filtrato anche un nome low-cost ovvero quello del talentuoso Christian Shpendi, attaccante 21enne in forza al Cesena e dunque non è da escludere qualsiasi ipotesi.

La Juventus, però, non guarda solo al presente, ma anche al futuro, cercando di consolidare gli elementi portanti della rosa. La dirigenza sta infatti lavorando anche ai rinnovi contrattuali e presto potrebbe annunciare quello di Federico Gatti per il quale manca solo la firma.

Juventus, Gatti vicino al rinnovo: manca solo l’ufficialità

Per iniziare un nuovo ciclo c’è bisogno anche di nuovi leader e la Juventus considera Federico Gatti uno di questi. Il difensore centrale ex Frosinone ha iniziato la stagione con la fascia di capitano al braccio, segno di come i bianconeri puntino molto su di lui e lo vogliono dimostrare concretamente. Nonostante il suo attuale contratto scadrà nel 2028, la Juventus vuole siglare un altro rinnovo con un adeguamento dell’ingaggio.

In questa prima parte Gatti è stato uno dei migliori della Juventus e sta cercando, da vero leader, di non far pesare troppo l’assenza di un gigante come Bremer, altro giocatore destinato ad essere una delle colonne portati dello spogliatoio. Il difensore gode della stima della dirigenza e di Thiago Motta, si trova molto bene a Torino ed avrebbe già trovato l’accordo per il rinnovo, la cui ufficialità potrebbe arrivare entro Natale.

Un rinnovo importante quello di Gatti e che funge anche da segnale verso un altro giocatore che non rientra nei piani futuri della società bianconera, ovvero Danilo. Il contratto del brasiliano è in scadenza al termine della stagione e la Juventus ha già deciso che non lo rinnoverà, permettendo al giocatore di poter già trovare una nuova squadra a partire da gennaio. In questo senso, il rinnovo di Gatti lo spinge ancor di più lontano da Torino dove a partire dal prossimo anno per lui non ci sarà più spazio.