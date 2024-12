La Juve lo ha spiato contro il Milan: è il nuovo obiettivo per gennaio

La Juve ha messo nel proprio mirino un nuovo giocatore: spiato contro il Milan, è diventato un obiettivo per Cristiano Giuntoli. Le ultime

Mancano appena due settimane poi sarà tempo di dire addio al 2024, accogliere il 2025 e con l’avvento del mese di gennaio comincerà anche la finestra di mercato invernale di riparazione. E la Juventus, attualmente, ha parecchio da riparare. Non sono stati fortunati i bianconeri che hanno dovuto far fronte a diversi e lunghi infortuni nel corso della prima parte di stagione.

I più gravi sono sicuramente quelli accorsi a Cabal e Bremer che hanno chiuso anzitempo la loro stagione, così come Milik fin qui non si è mai visto. E infatti i reparti maggiormente da rinforzare saranno la difesa (da uno a due centrali) e il vice-Vlahovic sul quale si sta ancora valutando, in base alle garanzie che darà l’ex attaccante del Napoli. Primo obiettivo è prendere un baluardo per la retroguardia, magari già nei prossimi giorni in modo da averlo abile e arruolabile nel primo impegno dell’anno che coinciderà con la Supercoppa Italiana dove i bianconeri affronteranno il Milan in semifinale.

La Juve lo vuole a gennaio, nuovo obiettivo! L’hanno visto col Milan

Attualmente il nome in pole sembra essere quello di Antonio Silva del Benfica, con le candidature di Hancko e Skriniar sempre valide. C’è un altro nome finito nel mirino dei bianconeri che l’hanno spiato contro il Milan e visto da vicino.

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it, alcuni emissari della Juve erano presenti a “San Siro” domenica sera in occasione di Milan-Genoa per visionare Johan Vasquez, difensore del Genoa. Si tratta di uno dei pilastri su cui si regge la difesa dei rossoblù e anche contro i meneghini è risultato tra i migliori in campo. Inoltre ha anche una grande duttilità, potendo essere impiegato sia da centrale (il suo ruolo naturale) sia da terzino sinistro.

Classe ’98 è di nazionalità messicana. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro e ha un contratto fino al 2027. Giuntoli potrebbe proporre al “Grifone” un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Le prossime settimane possono vedere l’improvvisa accelerata per il difensore. In Europa ha diversi estimatori ma la Juve potrebbe essere in cima alle sue preferenze, non cambiando campionato e restando in serie A, dove gioca dal 2021 quando arrivò dal Messico.