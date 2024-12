Ancora un colpo dalla Fiorentina: la Juve pesca ancora in casa viola

La Juventus prepara l’ennesimo colpo dalla Fiorentina: rinforzo da urlo, Giuntoli lo vuole regalare a Thiago Motta

Il poker rifilato al Cagliari in Coppa Italia ha riportato il buonumore in casa Juventus. I bianconeri stanno facendo grande fatica, soprattutto in Serie A, dove il ritardo accumulato dall’Atalanta prima in classifica risponde addirittura a 9 punti.

Una distanza, dopo appena 16 giornate, che di certo non fa felici i tifosi della Vecchia Signora: la scorsa sessione estiva di calciomercato aveva fatto sognare, tra investimenti e acquisti davvero importanti fatti dalla dirigenza. Adesso, quando ci avviciniamo al completamento del girone di andata, qualcosa è andato storto. E sarà ancora una volta il mercato a metterci una pezza, a dare una grossa mano a Thiago Motta.

In attacco da tempo si sta discutendo del rinnovo di Vlahovic, in scadenza nell’estate 2026.Non solo non è scontato ma al momento tutto sembra pericolosamente fermo. Con Milik che non dà ampie garanzie sul lato atletico, caccia ad 1-2 attaccanti tra gennaio e giugno. Il cruccio più preoccupante si chiama però difesa. La retroguardia ha registrato gli infortuni di Bremer e Cabal ed è in attesa di buone nuove in entrata, almeno un nuovo centrale che possa firmare nel mese di gennaio.

Dalla Fiorentina alla Juve: la storia si ripete

A tal proposito la Juventus potrebbe tornare a guardare in Serie A ed in particolare a pescare dalla Fiorentina, club che nel corso degli ultimi anni ha venduto diversi grandi calciatori alla società di Torino. Da Bernardeschi a Chiesa, passando per Vlahovic due anni fa: è il momento di un nuovo colpaccio dalla società di Rocco Commisso.

L’ultima idea – in realtà già ventilata qualche mese fa – porta al centrale difensivo Lucas Martinez Quarta, classe 1996. Arrivato dal River Plate nell’ottobre 2020 per 13 milioni di euro, nel corso di questi anni in Toscana ha mostrato una crescita impressionante, attestandosi tra i migliori centrali della Serie A. A questo punto il sostituto di Bremer potrebbe essere proprio il 28enne argentino – ma già in possesso di passaporto italiano – che conosce benissimo la Serie A e si integrerebbe rapidamente agli ordini di Thiago Motta. Martinez Quarta percepisce uno stipendio alla portata della Juventus, 1,5 milioni di euro a stagione.

Anche per questo è un profilo che piace e convince. Per il cartellino bisognerà fare i conti con le eventuali resistenze della Fiorentina che lo scorso giugno ha prolungato il contratto al difensore. 15 milioni di euro la sua valutazione, la dirigenza della Juventus potrebbe tentare anche un prestito, magari con obbligo di riscatto in estate per evitare di appesantire il bilancio di quest’anno. Ad ogni modo, la via è tracciata: Martinez Quarta rischia di diventare l’ennesimo grande scippo bianconero ai danni della Fiorentina.