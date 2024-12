Batosta Juventus: il ginocchio fa crac, nuovo big KO

Batosta Juventus, il ginocchio fa crack. Ennesimo infortunio della stagione per la squadra bianconera. Ecco cosa è successo nelle ultime ore

Una stagione maledetta, incredibile. Una stagione di quelle da dimenticare, almeno per quanto riguarda gli infortuni. Ennesimo ko dentro la Juventus, ennesimo stop per un problema al ginocchio che ha messo fuori dai giochi uno dei calciatori migliori della formazione Primavera.

Almeno questa volta non parliamo della squadra di Thiago Motta, però, la sfortuna, sta colpendo tutte le squadre della Juventus. Un infortunio di questo tipo è chiamato alla formazione più importante, poi alla Next Gen, alla Primavera e infine anche alla Femminile. Quando la ruota gira male gira male, c’è poco da fare. Evidente che si spera che il 2025 possa regalare delle “emozioni” diverse, di quelle belle, e non quelle di ansia che hanno accompagnato tutti nel corso di questi ultimi mesi. Detto questo, andiamo a vedere cosa è successo nel match di oggi.

Batosta Juventus, altro ko: problema al ginocchio per Bassino

La squadra primavera di Magnanelli oggi è stata impegnata in campionato a Vinovo. Ma oltre il risultato della sedicesima giornata, quello che è stato da segnalare, riportando anche le notizie de ilbianconero.com, è l’ennesimo infortunio che ha costretto al cambio forzato. Si è fatto male, infatti, al 38′ del primo tempo Alessandro Bassino.

“Bassino è caduto appoggiando male il ginocchio dopo un colpo di testa, ed è subito rimasto a terra. Il numero 23 ha chiesto immediatamente il cambio, così Magnanelli ha fatto entrare Francesco Verde al suo posto”. Cambio immediato e forzato quindi per l’allenatore, che adesso spera possa trattarsi di qualcosa di semplice e non di grave. Certo, quando succedono queste cose è normale pensare che poi si possa trattare di qualcosa di veramente serio e complicato da gestire. E da parte di tutta la redazione di Juvelive.it mandiamo al giocatore i migliori auguri di una pronta guarigione. Sperando, soprattutto, che gli esami strumentali possano dare esito positivo.