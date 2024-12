Juventus, comunicato UFFICIALE: ritorno immediato

Adesso è arrivato il comunicato ufficiale. Ritorna in bianconero in una nuova veste. Tutti i dettagli della situazione.

La Juventus ha annunciato ufficialmente il ritorno di Simone Muratore, che entra a far parte del settore giovanile come collaboratore tecnico. Una notizia che riempie di gioia i tifosi e gli appassionati bianconeri, considerando il legame profondo che Muratore ha sempre avuto con il mondo Juventus.

Simone Muratore non è un volto nuovo per l’ambiente bianconero. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, è stato protagonista per molti anni con la Next Gen, collezionando 54 presenze e 3 gol tra Campionato e Coppa Italia di categoria. Il suo talento gli ha permesso di vivere esperienze importanti anche con la Prima Squadra, con cui ha totalizzato 5 presenze, tra cui una in Champions League nella stagione 2019/2020.

Muratore ritorna alla Juventus ma da collaboratore tecnico

Dopo il trasferimento all’Atalanta, Muratore ha giocato in prestito con la Reggiana in Serie B e con il Tondela in Portogallo. Tuttavia, a causa di problemi, è stato costretto a fermarsi, annunciando di recente il suo ritiro dal calcio giocato.

Nonostante il prematuro addio al calcio giocato, Muratore ha deciso di mettere la sua esperienza e la sua passione al servizio della Juventus, questa volta in un ruolo diverso ma altrettanto importante. Il suo compito sarà quello di contribuire alla crescita dei giovani talenti, trasmettendo loro i valori e le competenze acquisite nel corso della sua carriera.

Questo ritorno rappresenta una nuova pagina della sua vita professionale e un’occasione per la Juventus di arricchire il proprio settore giovanile con una figura che incarna pienamente lo spirito bianconero.