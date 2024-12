Torna in Serie A dopo 18 mesi, Milan tradito per la Juventus

Dal Milan alla Juventus, il tradimento è servito: pronto il clamoroso ritorno dopo un anno e mezzo, è pronto a scegliere i bianconeri

In molti si aspettavano una partenza convincente della Juventus, quest’anno. Il nuovo corso guidato da Thiago Motta non sta portando i risultati sperati, nonostante una campagna acquisti estiva davvero imponente. Qualcosa, dunque, si sta già muovendo per potenziare la rosa della Vecchia Signora.

9 punti di distacco dall’Atalanta capolista sono tanti, troppi, dopo appena 16 giornate. Ecco perché nel mese di gennaio arriverà sicuramente un nuovo centrale difensivo. L’assenza di Bremer comincia a farsi sentire in maniera pesante e da Torino sono pronti ad un investimento importante, tra presente e futuro, per blindare la retroguardia. Al di là della caccia al vice Vlahovic che proseguirà per le prossime settimane, c’è un’altra questione da affrontare.

A questo punto dell’anno, dunque, con la sessione invernale di mercato che incombe, un colpo da urlo potrebbe spiazzare i tifosi bianconeri e mandare su tutte le furie quelli milanisti. Perché il grande ex rossonero, dopo appena 18 mesi, può tornare in Serie A e tradire il Milan con la Juventus: sarebbe l’affare più importante di gennaio.

Dal Milan alla Juve: tradimento pazzesco a gennaio

Non è un mistero che tra le priorità di Cristiano Giuntoli vi sia quella di rinforzare un centrocampo che, spesso e volentieri, è parso in grossa difficoltà nelle ultime settimane. E così il nome caldo, che farebbe letteralmente esultare i tifosi bianconeri, rimane quello di Sandro Tonali.

Da sempre tifoso dichiarato del Milan, Tonali un anno e mezzo fa lasciò il ‘Diavolo’ per approdare al Newcastle. Oltre 60 milioni di euro sul piatto per un divorzio che fu in grado di far felici solo le casse rossonere, meno i tifosi che erano legatissimi al talento di Lodi. Lo stesso Tonali, poi, non avrebbe mai lasciato l’Italia: da qui la sua grande voglia di fare ritorno in Serie A, con la Juve pronta a scommettere su di lui. Giuntoli sarebbe disposto ad un clamoroso doppio addio pur di mettere le mani sul classe 2000.

A riferirlo è ‘Il Corriere dello Sport’ che sostiene come – oltre a Fagioli, ormai fuori dai piani di Thiago Motta – anche Kenan Yildiz potrebbe salutare Torino. Davanti ad un’offerta da 35-40 milioni di euro Giuntoli non avrebbe il minimo dubbio e lascerebbe partire il turco che nell’ultimo anno ha mostrato sprazzi di grande calcio. Visti anche gli investimenti per Conceicao e Nico Gonzalez. Tonali potrebbe salutare i ‘Magpies’ per una proposta da 55 milioni di euro: la Juve ci sta pensando davvero. Con buona pace dei milanisti.