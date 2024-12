30 milioni al Milan, la Juve chiude un altro colpo

La Juventus, dopo l’acquisto di Pierre Kalulu dal Milan durante la scorsa estate, potrebbe presto chiudere un altro affare con i rossoneri in vista del 2025.

L’arrivo di Kalulu in bianconero si è rivelato un grande colpo per la Juventus che ne ha fatto subito un perno della propria retroguardia con Thiago Motta che lo ritiene intoccabile per i propri schemi.

Dopo il difensore classe 2000, è molto probabile che la Juventus provi a chiudere un altro affare dai rossoneri andando a mettere a disposizione di Thiago Motta un suo pupillo. Il Milan non è però in vena di fare sconti e per dare l’ok alla nuova partenza chiede circa 10 milioni di euro che, sommati ai 20 per Kalulu, fanno 30 milioni che passano dalle casse della Juventus a quelle rossonere. L’operazione può andare a buon fine ma tutto è rimandato alla prossima estate.

Juventus, nuovo affare di mercato col Milan: ancora un colpo dai rossoneri

La Juventus sta pensando ad Alexis Saelemaekers per la prossima stagione. L’esterno offensivo belga è un pallino di Thiago Motta che lo ha avuto a disposizione durante la scorsa stagione al Bologna, culminata con la qualificazione alla Champions League della squadra rossoblu.

Il calciatore classe 1999 al momento è in prestito secco alla Roma e nella prima parte di stagione è stato frenato da un infortunio che lo ha tenuto fuori per circa due mesi. Quando è sceso in campo il belga ha dimostrato tutta la sua importanza per il gioco della Roma sapendo coniugare al meglio sia la fase offensiva che quella difensiva, venendo apprezzato da tutti i tecnici che lo hanno avuto a disposizione finora.

La Roma non ha un diritto di riscatto sul prestito di Saelemaekers ma è chiaro che tenterà di parlare con il Milan al termine della stagione per provare a trattenerlo in giallorosso. Il club meneghino vuole andare a chiudere un’importante plusvalenza sulla sua partenza e chiede 10 milioni di euro, una somma che non è certo che la Roma possa mettere sul piatto per l’ex Anderlecht.

Se i giallorossi non dovessero riuscire ad accontentare il Milan, potrebbe inserirsi in maniera decisa la Juventus, pronta a chiudere un altro colpo dai rivali con la speranza che possa risultare ancora una volta un affare positivo. Saelemaekers non si opporrebbe di certo ad un trasferimento alla Juventus dove ritroverebbe il tecnico che finora lo ha valorizzato di più in carriera.