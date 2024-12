Contatti con Thiago Motta: via dalla Juve, ritorno al passato

Un anno e via, il futuro di Thiago Motta potrebbe essere lontano dalla Juventus: arrivata la bomba sul suo prossimo club.

La Juventus ha pochi dubbi, la scelta di prendere Thiago Motta verrà difesa. Questo significa che anche se il tecnico dovesse fallire nel raggiungimento degli obiettivi fissati ad inizio stagione, il traguardo minimo è qualificarsi in Champions League, verrà comunque confermato sulla panchina bianconera.

Questo è ciò che pensa la Vecchia Signora, ma siamo sicuri che Motta sia d’accordo? In questo momento i risultati non aiutano a credere nel progetto: quattro pareggi nelle ultime quattro partite di campionato per i bianconeri che sono fermi, per quanto concerne le vittorie in Serie A, al derby vinto contro il Torino. Da quel giorno è passato pressappoco un mese e mezzo.

E un mese e mezzo senza vittorie non è poco, soprattutto per chi come la Juve ha grandi ambizioni. Insomma, anche il club sembra felice di questo nuovo ciclo, la sensazione è che a fine campionato molto potrebbe cambiare. Quello che doveva essere un nuovo percorso rischia invece di trasformarsi in una parentesi di un solo anno.

Juventus, addio Motta: c’è la chiamata di una Big

Ad aver lanciato quella che sembra una vera e propria bomba è stato il giornalista Luca Momblano che, in diretta su Juventibus, ha raccontato di come l’italo brasiliano in estate potrebbe fare le valigie. La destinazione più probabile? Il Paris Saint Germain. Insomma, doppio salto in avanti in pochi anni per l’ex Bologna che passerebbe così da un club che sogna le zone nobili della Serie A, ad uno che ha la grande ambizione di vincere la Champions League.

Per Momblano i contatti sarebbero già stati avviati. Pare infatti che Nasser Al-Khelaifi, il numero uno dei PSG, abbia già fatto una chiamata di cortesia al mister per dirgli che esistono diverse possibilità che in estate deciderà di affidargli il club attualmente più importante di Francia. Per Motta una chiamata concreta rischierebbe di essere davvero difficile da rifiutare.

Sia per l’ingaggio offerto ma anche per il potere d’acquisto del club che gli metterebbe a disposizione i migliori giocatori. Luis Enrique ha firmato di recente il rinnovo fino al 2027 ma in caso di fallimento il PSG è pronto a rivoluzionare tutto e a chiamare Motta. Per lui si tratterebbe di un ritorno visto che ha giocato per i parigini dal 2012 fino al 2018, anno in cui ha poi deciso di ritirarsi.