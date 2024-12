“42 milioni di euro”: ci siamo, Vlahovic venduto a gennaio

Offerta in arrivo per Dusan Vlahovic, il bomber potrebbe lasciare subito la Juventus: ecco tutti i dettagli

Tra campo e calciomercato, prosegue il periodo piuttosto intenso della Juventus, chiamata a ottenere risposte importanti sul terreno di gioco e fuori. In campionato, bisogna tornare a vincere dopo un mese e mezzo di digiuno, la gara con il Monza non si può sbagliare per non perdere ulteriore contatto dal gruppo di testa. E dal mercato si attendono al più presto buone notizie, per i tanti innesti di cui ha bisogno la compagine bianconera a gennaio. Ma i rumours che riguardano la Vecchia Signora non sono soltanto quelli riguardanti gli acquisti, bensì anche possibili cessioni pesanti. Come quella di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo rimane da questo punto di vista un nome piuttosto chiacchierato. Sul campo, nonostante i soliti alti e bassi, il numero 9 sta facendo la sua parte, eccome, con 12 reti in 20 presenze, un bottino più che discreto, anche se finora non sufficiente a far ottenere risultati particolarmente entusiasmanti alla squadra di Thiago Motta. Il suo futuro a Torino, però, è tutto da scrivere e anzi l’addio è una probabilità che si avvicina sempre di più.

Sembra essersi arenata la trattativa per il rinnovo di contratto, con troppa distanza tra domanda e offerta. A queste condizioni, la separazione, alla fine della stagione, sarebbe inevitabile. Ma attenzione anche all’eventualità che le strade possano dividersi prima, già a gennaio, nel caso in cui alla Juventus venga presentata una offerta ritenuta congrua. Per il momento, c’è un top club che mette sul piatto 42 milioni di euro.

Fanno sul serio per Vlahovic, presentata alla Juventus una offerta dell’Arsenal

L’annuncio arriva dal giornalista Luca Momblano, sempre molto vicino alle vicende del club bianconero. Su ‘Juventibus’, ha spiegato che l’Arsenal, vecchio estimatore di Vlahovic, avrebbe formulato una proposta per prelevare il bomber già nel mercato invernale.

“Ho una fonte particolarmente attendibile – ha spiegato Momblano – Ristic, il procuratore di Vlahovic, ha ricevuto questa offerta dall’Arsenal. Ed è evidente che per averlo fatto il giocatore e il suo entourage pensano di poter trovare un accordo con gli inglesi”. A questo punto, palla alla Juventus, che dovrà decidere il da farsi. Difficile pensare che a metà stagione possano privarsi del loro centravanti titolare, a meno che non si abbia già in mano il sostituto.