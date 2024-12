Calciomercato Juventus, Giuntoli cala il tris: deciso il prossimo colpo bianconero per il prossimo mese di gennaio. La scelta è stata fatta

Scelta fatta, a meno di sorprese clamorose che non sono comunque all’orizzonte in questo momento. Cristiano Giuntoli, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha preso una decisione. E probabilmente l’ha comunicata anche a Thiago Motta. O, per meglio dire, l’avrà presa insieme a Motta.

Come sappiamo, i bianconeri, hanno bisogno in maniera anche abbastanza urgente di un difensore dopo gli infortuni di Bremer e Cabal che, forse, e si spera, si potrebbero rivedere solamente verso la fine di questa stagione. Due elementi da sostituire anche se, è evidente, nel pacchetto arretrato ci potrebbe essere anche un solo innesto. Vedremo. Ma secondo TuttoSport in edicola questa mattina, Giuntoli, dopo aver sfogliato la margherita, ha preso una decisione.

Calciomercato Juventus, ecco i tre nomi

Tre nomi per il difensore, un solo innesto da immettere nella rosa della Juventus. Il primo è Tomori dal Milan, ormai ai margini dal progetto di Paulo Fonseca; il secondo è Hancko, un elemento già visionato da vicino dagli scout bianconeri, il terzo è Antonio Silva, difensore giovane, di enorme prospettiva, che potrebbe essere anche un grosso investimento per il futuro.

Tra questa lista di nomi, sicuramente anche abbastanza importanti per il mercato di gennaio che di solito di grosse sorprese non è che ne regali, uscirà il prossimo colpo della Juventus. Del difensore, anche sotto un aspetto prettamente numerico – Motta li ha davvero contati – deve arrivare per ovvi motivi e sappiamo che questa scelta potrebbe decisamente fare la differenza. E chissà, magari, anche se arrivati a questo punto ci appare difficile possa succedere, potrebbe uscire anche un quarto nome. Anzi, di altri nomi ne sono usciti, da Skriniar, ad esempio, passando anche per Kiwior. Ma al momento sono piste fredde, se non freddissime, e sarà difficile riscaldarle nei prossimi giorni soprattutto perché in questo caso ci sono delle evidenti difficoltà per lo scacco matto: nel primo caso uno stipendio importante, troppo, che la Juventus non può pagare; nel secondo un Arsenal che difficilmente si priverà del proprio giocatore.