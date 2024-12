Altro che Juventus, sgambetto del Diavolo a gennaio

Sotto l’albero la beffa per la Juventus che ha ricevuto già il primo smacco del 2025, a portarglielo è stato il Diavolo.

Tra un brindisi e un festeggiamento, per la Juventus è arrivato il momento della verità. Gennaio sta per arrivare e in fase di calciomercato tutti i nodi verranno finalmente al pettine. Le promesse, da parte di Cristiano Giuntoli che a più riprese ha parlato di rinforzi, non sono mancate ma è questo il momento di far combaciare le parole con i fatti.

Triplo obiettivo da parte della Vecchia Signora che ha bisogno di almeno un paio di difensori, tra cui un titolare, e di un’alternativa in attacco. Idee chiare e voglia di muoversi per tempo da parte dellacompagine bianconera che da settimane è alla ricerca di nuovi innesti da consegnare a Thiago Motta. Peccato che proprio i rivali, in questo stesso periodo, hanno studiato altrettanto ma con lo scopo di mettere alla Juve i bastoni tra le ruote.

La trattativa sembrava fattibile, almeno fin quando il Diavolo non ha deciso di mettersi lo zampino. Oggi, infatti, nella corsa al calciatore la Juventus non è più in pole position. Davanti ad un simile scenario, nemmeno Giuntoli, che ha un rapporto diretto con il calciatore, potrà metterci una pezza.

Juventus beffata, va ai rivali già a gennaio

Anche perché per quanto riguarda il suo caso specifico, la Juve sperava di poter aspettare giugno. Invece secondo la stampa iberica la recente scelta potrebbe cambiare tutto. Niente da fare per Victor Osimhen alla Juventus, oggi nel futuro del calciatore c’è il Manchester United. Fonti vicine ai Red Devils non hanno dubbi, Ruben Amorim vuole risalire subito e per farlo anche lui avrà bisogno di rinforzi di un certo calibro.

Cercasi nuovo attaccante da parte del club mancuniano che, a scanso di equivoci, sarebbe pronto ad andare sul sicuro. Tanti investimenti nel reparto avanzato da parte del Manchester che appare così pronto a farne un altro ancora. Il Napoli ha già stabilito il prezzo per il suo bomber ai tempi dello scudetto: per il suo cartellino ci vogliono 75 milioni.

I soldi sono pronti e pur di bruciare la concorrenza lo United è pronto a muoversi subito. Amorim ha chiamato e il calciatore, che in un primo momento aveva detto di voler rimanere al Galatasaray, almeno fino alla prossima estate, non potrà che rispondere. Oggi Osimhen è in prestito in Turchia ma nessun problema, davanti a 75 milioni una soluzione per richiamarlo e per spedirlo in Premier League si troverà.