Juventus avvisata, ci risiamo: affare da 45 milioni di euro

Juventus avvisata: rispunta il pupillo di Giuntoli. Affare da 45milioni di euro. Ma la concorrenza è spietata e non c’è possibilità di sconto

Rispunta il pupillo di Giuntoli, e che pupillo aggiungeremmo noi. Ovvio, si tratterebbe di un colpaccio vero e proprio. Un nome, come avrete intuito, già accostato ai bianconeri nel corso degli anni scorsi. Anche quando l’attuale direttore tecnico dei piemontesi non era al timone delle strategie di mercato della Vecchia Signora.

Mettiamo però subito le cose in chiaro: la concorrenza è spietata e il prezzo è tutt’altro che d’affare. Certo, piazzando questo colpo l’affare si farebbe, eccome, visto che parliamo di un calciatore in grado, letteralmente, di fare la differenza sulla corsia mancina. Senza nessuna paura di essere smentiti, parliamo di un esterno difensivo che si piazza almeno tra i primi cinque al mondo. Non solo per quello che è riuscito a fare nel corso di questi anni, ma anche per quello che potrebbe fare nei prossimi mesi. A quanto pare, adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da El Nacional, non sarebbe più contento della sua attuale squadra quindi si apre la possibilità di un addio. Con la Juventus, e non solo, alla finestra.

Juventus su Grimaldo: il prezzo è di 45milioni

Il profilo in questione è quello di Grimaldo, passato al Bayer Leverkusen a parametro zero dopo aver lasciato il Benfica. Già in quelle settimane calde che poi hanno portato ad una decisione sicuramente non aspettata viste le squadre che c’erano sul giocatore, si era parlato di un forte interesse della Juventus. Era il periodo in cui i bianconeri cercavano il sostituto di Alex Sandro, un giocatore poi effettivamente andato via e mai degnamente sostituito per quello che, soprattutto, il brasiliano aveva fatto vedere nel corso dei suoi primi anni in bianconero.

Una situazione, quindi, da tenere sotto la lente d’ingrandimento per un paio di motivi: la parte decisiva in questa operazione ce l’ha avuta Xabi Alonso che alla fine dell’anno potrebbe salutare il Leverkusen. E allora anche Grimaldo lo potrebbe “seguire”. Su di lui, sottolinea la fonte citata prima, c’è il forte interesse del Barcellona ma ci potrebbe anche essere, e questo lo aggiungiamo noi, pure quello del Real Madrid che, guarda il caso cerca un esterno sinistro e guarda il caso potrebbe anche essere la prossima panchina del tecnico spagnolo.