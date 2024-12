La Juventus si regala il nuovo Yildiz: blitz in gran segreto

La Juve è pronta a regalarsi un altro enfant prodige, il ‘nuovo Yildiz’ che potrebbe cambiare i prospetti per il futuro.

La Juventus guarda al futuro e punta a rinforzare il proprio settore giovanile con un nuovo talento che promette di diventare uno dei protagonisti del calcio europeo. Il club bianconero, infatti, si sta muovendo per assicurarsi le prestazioni di Kevin Nana Motowilczuk, giovane trequartista e ala sinistra classe 2007. Nato ad Alcorcon, in Spagna, ma di nazionalità tedesca e con origini polacche, il calciatore è già considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale.

Kevin Nana Motowilczuk è cresciuto calcisticamente in Germania, dove attualmente milita nel Babelsberg, club in cui si è trasferito un anno fa. Le sue prestazioni sia con il club che con la nazionale tedesca Under 18 hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui il Borussia Dortmund, il Borussia M’Gladbach e il Bayern Monaco. La Juventus, però, vuole bruciare la concorrenza e ha già mosso i primi passi concreti per assicurarsi il giovane talento.

Kevin Nana Motowilczuk alla Juventus: il nuovo Yildiz si tinge di bianconero

Secondo quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, la Juventus sta seguendo Nana Motowilczuk da diversi mesi grazie al lavoro meticoloso dei suoi scout, che lo hanno osservato da vicino in numerose occasioni. Cristiano Giuntoli e il suo staff sono rimasti colpiti dalle qualità tecniche e tattiche del ragazzo, tanto da decidere di accelerare le trattative per anticipare gli altri club interessati.

Il giovane Kevin presenta caratteristiche che ricordano da vicino quelle di Kenan Yildiz, attuale numero 10 della Juventus Primavera, e proprio per questo motivo è considerato un profilo ideale per il progetto tecnico bianconero.

Per convincere il giocatore e la sua famiglia, la Juventus ha organizzato un incontro a Torino con il padre e l’agente del calciatore, previsto per il prossimo weekend. Durante il summit, il club mostrerà le proprie strutture e illustrerà il piano di crescita studiato per Nana Motowilczuk, con l’obiettivo di convincerlo che la Juventus rappresenti la scelta migliore per il suo futuro. Un altro elemento che rende particolarmente appetibile questa operazione è il fatto che il ragazzo è acquistabile a parametro zero. Questa opportunità rappresenta un grande vantaggio per la Juventus, che potrebbe assicurarsi uno dei migliori talenti del calcio tedesco senza dover affrontare costi di trasferimento.