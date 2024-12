Thiago Motta lo trova sotto l’albero: che regalo dal mercato

Arriva il tanto agognato regalo di Natale da parte della Juventus per Thiago Motta: il tecnico non vede l’ora di scartarlo

Gennaio è ormai vicinissimo e la Juventus sta lavorando intensamente per portare a casa un difensore centrale, obiettivo prioritario dei bianconeri dopo i gravi infortuni accorsi a Bremer e Cabal che hanno decimato il reparto difensivo.

Nelle ultime settimane si sono fatti davvero tantissimi nomi, tra suggestioni ed obiettivi concreti, e Giuntoli pare abbia finalmente trovato il profilo che fa al caso di Thiago Motta. Il tecnico bianconero vuole un difensore che sappia non solo svolgere bene il suo ruolo, ma che sappia anche impostare il gioco e che sia duttile. Un profilo, questo, che corrisponde a quello di David Hancko, difensore del Feyenoord dalla grane fisicità, ma utile quando si tratta di dover spingere in avanti e far partire l’azione da dietro, oltre a saper giocare anche come terzino.

Il difensore slovacco è divenuto il grande obiettivo di mercato dei bianconeri e negli ultimi giorni si è parlato di un accordo trovato tra la dirigenza e l’entourage del giocatore. Tali indiscrezioni hanno fatto infuriare il Feyenoord ed i suoi tifosi, costringendo il giocatore ad intervenire e a negare qualsiasi accordo con la Juventus. Tuttavia, Hancko non ha negato che il club bianconero possa essere interessato a lui e le possibilità che sia lui il tanto agognato regalo di Natale della Juventus per Motta sono ora alte.

Juventus, Hancko sempre più vicino: i dettagli

Le parole rilasciate da David Hancko che ha negato in maniera netta di aver trovato un accordo con la Juventus per il suo trasferimento a Torino non hanno spento i rumors che lo vogliono al servizio della Vecchia Signora a partire da gennaIo. Giuntoli sta lavorando intensamente per regalare il difensore slovacco a Thiago Motta e la sensazione che si ha è che Hancko si stia avvicinando sempre di più alla Juventus con il passare dei giorni.

Per lui, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe già pronta la bozza di un contratto quadriennale da 2,5 milioni a stagione, mentre al Feyenoord vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto. Il club olandese vuole almeno 35 milioni di euro per Hancko e non intende privarsi del giocatore già a gennaio ed è per questo che è andato su tutte le furie quando ha saputo che il proprio tesserato avrebbe un accordo coi bianconeri, costringendolo ad intervenire e a negare tutto

Le dichiarazioni del difensore slovacco, però, paiono le classiche smentite di rito considerato che non ha negato l’interesse della Juventus e lo hanno avvicinato ancor di più al club bianconero. Thiago Motta sogna e spera che sia proprio Hancko il regalo di Natale da parte della società che punta ad acquistare almeno un difensore nell’imminente finestra di mercato.