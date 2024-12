Come Bremer, altro colpo dal Torino: la Juve piazza l’affare

La rivalità tra Juventus e Torino non è mai mancata ma nonostante ciò alcuni rinforzi granata possono far comodo ai bianconeri

Le vie del calciomercato sono spesso sorprendenti e si vedono trasferimenti a sorpresa sui nessuno avrebbe scommesso un centesimo. I passaggi diretti tra due squadre della stessa città non sono però un qualcosa che si vede di sovente perché, soprattutto se si tratta di giocatori importanti, creano tanto malumore come ad esempio la firma a parametro zero di Calhanoglu con l’Inter dopo gli anni al Milan oppure il trasferimento di Pedro dalla Roma alla Lazio.

Anche nella città di Torino in passato si sono realizzati dei trasferimenti da una sponda all’altra del Po come ad esempio quelli di Angelo Ogbonna, Fabio Quagliarella o Tomas Rincon. Il più recente però è quello di Gleison Bremer che da leader difensivo del Torino è diventato una colonna portante della retroguardia della Juventus, sebbene quest’anno abbia finito anzitempo la stagione per via di un brutto infortunio. Ora i bianconeri vogliono riprovarci e prendere uno dei migliori granata.

La Juventus torna a bussare alla porta del Torino: obiettivo una delle stelle granata

Dopo il successo dell’operazione Bremer che ha regalato prima a Max Allegri e ora a Thiago Motta un difensore eccellente per la Juventus, la dirigenza bianconera pare interessata a riprovarci e pescare nuovamente del Torino. L’obiettivo questa volta non è più un giocatore arretrato ma un centrocampista centrale di grande qualità.

Si tratta di Samuele Ricci, talentuoso regista classe 2001 che negli ultimi anni in granata è in costante crescita e che in questi ultimi mesi del 2024 si è messo anche molto in luce con la maglia della Nazionale di Luciano Spalletti. L’ex giocatore dell’Empoli ha grandi qualità e secondo molte voci sembra essere pronto per il grande salto nel corso proprio del 2025, vista anche la scadenza del contratto dell’ex giocatore dell’Empoli che è attualmente fissata per giugno 2026.

A fine di questa stagione mancherà dunque soltanto un anno alla scadenza del contratto di Ricci e quindi molte squadre saranno interessate ad assicurarsi le sue geometrie. Tra queste c’è anche la Juve che apprezza molto il suo talento e sta valutando una possibile offerta per l’estate dato che difficilmente il presidente del Torino, Urbano Cairo, accetterà di cedere il suo giocatore più prezioso nella sessione invernale di mercato ma a fine stagione tutto può cambiare.