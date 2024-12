Conte e De Laurentiis chiamano Giuntoli: 25 milioni a gennaio

Aurelio De Laurentiis, su richiesta di Antonio Conte, è pronto a chiamare Cristiano Giuntoli per un giocatore della Juve: affare da 25 milioni!

Nuovo colpo di mercato in arrivo per il Napoli direttamente dalla Juve? Gli azzurri hanno messo nel mirino un giocatore per volontà di Antonio Conte che l’ha chiesto espressamente ad Aurelio De Laurentiis con il patron azzurro che sembra propenso ad ascoltare le richieste del suo tecnico e accettare di spendere qualcosa già a gennaio per rinforzare in maniera convincente la squadra partenopea.

D’altronde il tecnico salentino è stato categorico: servono rinforzi a questo Napoli per continuare a lottare seriamente per il titolo. Diversamente sarà dura tenere il passo di Atalanta e Inter, squadre costruite inizialmente per obiettivi diversi da quello dei partenopei, almeno stando a ciò che asseriscono l’allenatore e la società. Il patron è pronto a provare a rinforzare la rosa, anche per “addolcire” Conte, spesso incattivito dagli umori della piazza, nella speranza di trattenerlo più a lungo possibile ai piedi del Vesuvio.

Il Napoli lo vuole a gennaio! Contatti tra Conte, De Laurentiis e Giuntoli: 25 milioni!

C’è un calciatore in particolare che piace tanto agli azzurri: un affare da 25 milioni di euro. Gioca nella Juve ed è per questo che ADL è pronto a chiamare il suo vecchio direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, per trattare e provare a capire la fattibilità dell’operazione.

Al Napoli piace tanto Niccolò Fagioli. L’ex prodotto del settore giovanile bianconero non sta attraversando una stagione facile con Thiago Motta che sta facendo altre scelte. Il centrocampista non disdegna l’addio se la situazione non dovesse cambiare. Specialmente se la destinazione è una squadra ambiziosa come il Napoli. Conte starebbe spingendo per averlo. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, gli azzurri sono pronti a proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di euro più bonus.

Inizialmente la società azzurra aveva pensato ad uno scambio con Raspadori ma è una soluzione che riscalda ancora meno i bianconeri che vogliono soldi cash per tutte le operazioni in uscita. In ogni caso resta un affare difficile perché la Juve non ha nessuna intenzione di cedere Fagioli, ancor meno ad una diretta concorrente in serie A. Preferirebbe cederlo all’estero.

Per il centrocampista non fa differenza: vuole giocare e rilanciarsi nel grande calcio, Italia o no, gli cambia poco. L’importante per lui è scendere il più possibile in campo, cosa che sta facendo poco alla Juve dopo l’anno scorso passato ai box per colpa della nota vicenda della ludopatia. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi, Conte sta spingendo.