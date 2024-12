Lo ha chiesto Inzaghi, l’Inter vuole a tutti i costi l’ex Juve

Il mercato dell’Inter può riservare una clamorosa sorpresa ai tifosi nerazzurri: Simone Inzaghi ha chiesto espressamente l’ex Juventus

Non è un mistero – è già successo in passato – che Inter e Juventus incrociassero i propri interessi in sede di mercato. Duelli, sfide e beffe che hanno visto un momento trionfare i bianconeri, l’altro i nerazzurri. La storia, adesso, sta per ripetersi.

L’Inter ha intenzione, infatti, di apparecchiare una clamorosa beffa ai danni della ‘Vecchia Signora’, con un colpo da applausi che potrebbe prendere corpo nel 2025. Ma andiamo con ordine. I piani dell’Inter, in sede di mercato, si estenderanno non solo al mese di gennaio. Beppe Marotta, come consuetudine, sta programmando già la prossima sessione estiva di calciomercato.

Questo è infatti un momento propizio per giocare d’anticipo e garantire all’Inter del futuro calciatori di prospettiva e talento. In tal senso, i tifosi della Juventus non saranno affatto contenti. Perché una vecchia conoscenza del club di Torino è diventato in breve tempo un’espressa richiesta di Simone Inzaghi: lo vuole a tutti i costi all’Inter.

Dalla Juve all’Inter: è il sogno di Inzaghi

Non è un mistero che tra le priorità della società di Viale della Liberazione, per la prossima estate, vi sia la firma di almeno un centrale di alto livello. Stefan de Vrij era e rimane in scadenza mentre l’età avanza per Darmian e Acerbi.

Ecco perché il nome giusto può essere quello di Dean Huijsen, difensore che la scorsa estate è passato a titolo definitivo dalla Juventus al Bournemouth. L’Inter, che già si era dimostrata interessata al classe 2005, ora sembrerebbe in procinto di programmare l’assalto finale a partire da giugno. 25 milioni di euro la cifra che Marotta sarebbe disposto a mettere sul piatto per convincere il club inglese a cedere Huijsen, dopo appena un anno in Premier League.

D’altro canto la dirigenza del Bournemouth sa bene che dopo aver speso circa 15 milioni per il suo cartellino, incassarne 10 in più in un solo anno porterebbe una plusvalenza abbastanza netta e sempre assai gradito. Operazione che, tuttavia, non farà felice la Juventus e i suoi tifosi che – se si concretizzasse – rischierebbero di vedere esplodere definitivamente il nazionale spagnolo – ma di origini olandesi – con i grandi rivali.

12 presenze con 2 gol per Huijsen con la maglia del Bournemouth tra campionato e coppe. A sorpresa, però, il suo futuro potrebbe essere a tinte nerazzurre. Con buona pace della Juventus, è questa una delle primissime richieste di Simone Inzaghi in vista della stagione 2025/26.