Zirkzee alla Juventus, è fatta: Amorim ha già deciso

Zirkzee alla Juventus, è fatta: Amorim ha deciso il futuro dell’attaccante olandese del Manchester United. Colpaccio bianconero

Zirkzee alla Juventus, ci siamo. Clamoroso il ribaltone. La cura Amorim non sta funzionando e allora l’olandese potrebbe tornare in Italia. Una situazione davvero incredibile, una situazione che è cambiata nello spazio di pochissimo tempo.

Nei giorni successivi all’arrivo del nuovo tecnico, l’ex attaccante del Bologna sembrava pronto a invertire la rotta. Un fuoco di paglia, solamente questo, una fiammata che tutti speravano potesse essere quella decisiva e invece così non è stato. E allora Amorim, che vuole un centravanti con delle caratteristiche diverse, che vuole un attaccante forte fisicamente, capace di decidere le partite con una sola giocata, con un solo pallone giocato, potrebbe dare il via libera all’addio sin dal prossimo mese di gennaio, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Tuttosport.

Zirkzee alla Juve: via libera United

Sì, il quotidiano torinese svela quelle che sarebbero le priorità dei Red Devils che, per fare spazio al nuovo attaccante darebbero l’ok definitivo per la cessione in prestito dell’ex Bologna che con Thiago Motta in panchina ha fatto benissimo e che ha trascinato la squadra in Champions League. La Juve, se davvero tutto questo dovesse prendere corpo, sarebbe in prima linea per il colpaccio grosso in attacco, anche perché in tutto questo, non si hanno ancora delle notizie di Milik. Il polacco, che doveva rientrare tra fine dicembre e i primi di gennaio, non si sa realmente che fine ha fatto e quando potrebbe realmente mettersi a disposizione di Motta.

Insomma, oltre al difensore, Giuntoli potrebbe prendere l’attaccante che era già stato nel mirino della Juventus nella passata estate. Ma poi le cose sono andate come tutti noi sappiamo, con il direttore dell’area tecnica che ha deciso di investire i milioni a disposizione verso altri obiettivi, lasciando libera quella casella di attaccante fondamentale però per una squadra che ha moltissimi impegni.