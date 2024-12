Ancora un problema per la Juventus: salta l’operazione da 15 milioni

Non è un momento facile per la Juventus, servono innesti dal mercato ma anche delle risorse economiche: saltata una importante operazione per i bianconeri

La prima metà di stagione se n’è ormai praticamente andata e per la Juventus ci sono probabilmente stati troppi alti e bassi che l’hanno allontanata dai vertici della classifica di Serie A. Il sogno dei tifosi bianconeri è quello di cercare di recuperare il terreno perduto nella seconda parte di campionato ma non sarà semplice e serviranno anche dei rinforzi importanti dal mercato che possano essere messi a disposizione di Thiago Motta.

Il direttore bianconero, Cristiano Giuntoli, è infatti già al lavoro da parecchio tempo per cercare di individuare i profili migliori che in rapporto alla qualità e ai costi possono essere delle pedine utili per il tecnico ex Bologna nella seconda parte di questa lunga stagione.

Motta ha bisogno soprattutto di rinforzi nel reparto difensivo visti i pesanti infortuni di Gleison Bremer e di Juan David Cabal, che non rientreranno prima della fine della stagione. Per riuscire a rinforzarsi con il mercato in entrata servono però cessioni da cui incassare ma ora non arrivano buone notizie.

La Juventus perde un grosso incasso: saltata la trattativa di gennaio, era una cessione di peso

Un giocatore che da tempo è in uscita dalla Juventus e che nonostante alcuni prestiti non è mai stato ceduto a titolo definitivo è Arthur Melo. Il regista brasiliano è un elemento di qualità che però nei suoi anni in bianconero non è riuscito ad esprimersi sui giusti standard. Quest’anno con Thiago Motta non è mai stato chiamato in causa e una sua partenza a gennaio potrebbe essere la mossa migliore per entrambe le parti anche per la società ha bisogno di incassare per poi reinvestire.

Nelle scorse settimane si era vociferato spesso del Valencia come una possibile pretendente per Arthur Melo. Il club spagnolo sta vivendo un’annata molto complicata nel campionato spagnolo ed è impegnata nella lotta per non retrocedere. Ha quindi disperato bisogno di rinforzi dalla sessione di mercato di gennaio e l’affare Arthur sembrava poter essere la giusta soluzione.

Tuttavia, secondo quanto riportato su X dal giornalista brasiliano di GOAL, Valentin Furlan, la Juventus non riuscirà ad incassare dal Valencia i 15 milioni richiesti per il cartellino di Arthur. L’ex regista di Liverpool e Fiorentina non è infatti più un obiettivo per la società spagnola che ha scelto di virare su altri profili meno costosi. Giuntoli dovrà quindi trovare nuove piste per offrire a gennaio il cartellino del brasiliano classe 1996.