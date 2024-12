Conferma in diretta tv: l’obiettivo della Juventus è proprio lui

La Juventus ha finalmente individuato il rinforzo per la difesa: nel mercato di gennaio i bianconeri andranno all’assalto del giocatore.

Il mercato invernale aprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio 2025. Mancano quindi solo pochi giorni prima di assistere ai movimenti da parte dei club che hanno bisogno di mettere a posto la propria rosa. Una delle squadre che sicuramente si darà da fare in questa finestra di gennaio è sicuramente la Juventus, colpita da una lunga serie di infortuni (anche gravi) in questa prima parte di stagione.

Come noto, infatti, Thiago Motta ha dovuto fare a meno di Gleison Bremer e Juan Cabal: entrambi hanno riportato la rottura del legamento crociato e dovranno quindi rimanere ai box praticamente fino a fine stagione. Due mazzate pesantissime per i bianconeri, che si sono ritrovati nel giro di poche settimane con una difesa ridotta ai minimi termini complici anche i (lievi) problemi fisici di altri elementi della retroguardia.

Nelle interviste rilasciate nelle ultime settimane il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, è stato molto chiaro: qualcosa verrà fatto nel mercato di gennaio per colmare le carenze in difesa. Ma quali sono i principali obiettivi della Juve? Il club andrà a caccia di un solo difensore o ne prenderà addirittura due?

Confermato in diretta TV: la Juve ha il difensore

Secondo quanto riportato da Sky Sport di sicuro Giuntoli regalerà a Thiago Motta un sostituto di Gleison Bremer. Tuttavia, sempre stando a quanto affermato da Sky, le probabilità che la Juve porti alla Continassa ben due nuovi difensori aumentano giorno dopo giorno. Per lungo tempo si è parlato di Milan Skriniar, ex Inter, considerato in uscita dal Paris Saint-Germain. una pista che però pare si sia raffreddata.

La Juve, infatti, è ora concentrata su Antonio Silva, 21enne difensore del Benfica e della Nazionale portoghese che negli ultimi tempi non stava trovando molto spazio nell’undici titolare di Bruno Lage. Invece nelle ultime 3 gare di campionato Antonio Silva è stato schierato titolare in due occasioni, entrambe con la fascia da capitano.

Il giovane talento è in cima alla lista di Giuntoli, che può sfruttare anche i buoni rapporti con il suo agente, Jorge Mendes. L’idea è quella di un prestito (molto) oneroso con diritto di riscatto da valutare nel calciomercato estivo. L’altro difensore molto seguito dai bianconeri è David Hancko del Feyenoord: gli olandesi chiedono però almeno 30-35 milioni di euro per lasciarlo partire. Anche in questo caso la Juve proverà a proporre una formula basata sul prestito con diritto (o obbligo).