Fagioli lascia la Juve, ma resta in Serie A: lo scambio che non ti aspetti

Nicolò Fagioli è sempre più vicino a salutare la Juventus pur rimanendo in Serie A: lo scambio coi rivali è davvero clamoroso

Un inizio tutt’altro che scoppiettante ma di tempo Thiago Motta ne avrà a disposizione. La Juventus ha intenzione, tuttavia, di operare in maniera massiccia e oculata in vista dell’imminente riapertura della sessione invernale di calciomercato.

Un gennaio bollente per la società piemontese: in casa bianconera tra le tante idee in ottica mercato, ce n’è una che potrebbe prendere presto forma. Si parla dell’addio di Nicolò Fagioli che, dopo essere tornato dalla squalifica, non sempre è finito al centro del progetto bianconero. E adesso, a maggior ragione con le scelte di Thiago Motta a centrocampo, il talento azzurro rischia di continuare a giocare pochissimo.

Ecco perché Fagioli potrebbe effettivamente fare le valigie e salutare la Torino bianconera. La sua prossima destinazione potrebbe, tuttavia, non essere troppo lontana. Un addio ed un biglietto in direzione Milano, per uno scambio che se prendesse forma sarebbe a dir poco clamoroso.

Fagioli vola a Milano: scambio esagerato

Non è un mistero – è già successo in passato – che Juventus e Milan possano incrociare i propri interessi in sede di mercato. Una delle suggestioni che porterebbe i due club a dialogare per un potenziale scambio riguarda proprio Nicolò Fagioli. Ma non solo.

È evidente come la squadra di Fonseca abbia bisogno di un centrocampista di qualità, in grado di mettere ordine in mezzo al cambio e risultare un’arma alternativa ai soliti Reijnders e Fofana. Ecco perché Fagioli sarebbe perfetto nella mediana milanista: una suggestione che, d’altro canto, potrebbe portare invece Fikayo Tomori a Torino. Ma andiamo con ordine. Si sa da tempo come per la Juventus la maggiore priorità in vista del mercato di gennaio sia la firma di un nuovo centrale difensivo, visto il lungo stop di Bremer.

Tomori, che da mesi è seguito con interesse da Giuntoli, alla corte di Fonseca sta trovando sempre meno spazio. Uno smacco non da poco per il centrale inglese, tra i trascinatori nello ultimo Scudetto milanista. Un incastro apparentemente perfetto, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che valuterebbe queste suggestiva e ipotesi solo attraverso uno scambio di prestiti.

Di diverse vedute la Juve che dall’addio di Fagioli vorrebbe fare cassa per reinvestire proprio durante il mercato invernale e rinforzare la rosa di Motta. Al momento si tratterebbe solo di un’idea, non una vera e propria trattativa. Ma, si sa, le strade del mercato sono infinite e con gennaio alle porte mai dire mai.