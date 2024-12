La decisione è ufficiale e la Juve ne approfitta: colpo ad un passo

La notizia ufficiale interessa soprattutto la Juventus: Giuntoli pensa a un grande colpo in vista del mercato invernale

La Juventus di Thiago Motta ha mostrato un volto finora poco rassicurante: a tratti si è vista una squadra lenta e impacciata, in altri è quantomeno venuta fuori l’anima che il tecnico italo-brasiliano vorrebbe infondere nella sua nuova squadra.

Il risultato è un cammino fin troppo altalenante, tra campionato e Champions League insomma i tifosi bianconeri non hanno ancora visto la reale versione della loro squadra del cuore: di occasioni di dimostrare il proprio valore ce ne saranno da qui alle prossime settimane. Tuttavia, mancano ancora fin troppi tasselli a causa degli infortuni. Basti pensare a Bremer o al lungodegente Arek Milik, finora mai integrato nemmeno tra i convocati.

E se si parla di mercato invernale, entra in scena il dt Cristiano Giuntoli, il cui prossimo obiettivo sarà quello di sfruttare al meglio la prossima finestra invernale di trattative.

Il Psg ne esclude due, Juventus tenta il colpaccio

Il continuo problema dovuto agli infortuni ha costretto più volte Motta a cambiare uomini e disposizione tattica in campo, impedendo una corretta gestione dell’undici titolare. Il risultato è quello che abbiamo visto negli ultimi mesi: moltissimi pareggi, nessuna sconfitta e poche vittorie. Un bilancio non proprio rassicurante e da migliorare al più presto.

Qualche aiuto arriverà sicuramente dal mercato. Giuntoli e i suoi collaboratori stanno studiando le prossime mosse e in tal senso arrivano notizie incoraggianti da Parigi, in particolare dal Paris Saint Germain di Luis Enrique.

Stando alla lista dei convocati diramata dal club d’oltralpe per la sfida di Coppa contro il Lens, il tecnico spagnolo ha escluso due giocatori molto importanti e che piacciono non poco alla Vecchia Signora: Milan Skriniar e Randal Kolo Muani.

Se il difensore slovacco, ex pilastro dell’Inter oramai quasi ai ferri corti col club francese, potrebbe essere il classico usato sicuro vista la sua lunga esperienza in termini di partite fatte, il centravanti ex Eintracht Francoforte potrebbe essere una novità assoluta. Dalla Germania sono certi che Kolo Muani sia un obiettivo più che concreto del mercato della Juventus, la quale però dovrà battagliare contro agguerrite concorrenti del calibro di Liverpool, Manchester United e Tottenham. Clienti tutt’altro che abbordabili in sede di trattative.