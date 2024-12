Altro che Premier League: Vlahovic vola dal rivale di sempre

Altro che Premier League: Dusan Vlahovic entra nel mirino di una delle rivali di sempre. Assalto già programmato per il mese di gennaio

Si discute e anche molto di quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus – che a quanto pare non ha nessuna intenzione di rinnovare a cifre diverse dall’attuale contratto, vale a dire 12milioni di euro all’anno – rimane in bilico.

Il motivo, ovviamente, è quello economico. Quello principale. Perché poi in campo è sempre uno che dà tutto, anche se segna meno rispetto agli anni scorsi. Alla Juventus, un centravanti, serve. Magari una riserva di Dusan. O magari un erede visto che, come sappiamo, sono diverse le società che lo hanno messo nel mirino per la prossima stagione. Ma anche per gennaio: con 70-80milioni di euro, siamo quasi sicuri, che Giuntoli lo lascerebbe partire. Non solo piazzerebbe un’importante plusvalenza, ma andrebbe a risparmiare un bel po’ di soldini che potrebbero tornare utili per un altro attaccante. Certo, servirebbe pronta l’alternativa. E questo, a gennaio, potrebbe essere un vero e proprio problema.

Altro che Premier League: l’Atletico Madrid vuole Vlahovic

Ma se fino al momento si è parlato, soprattutto, della possibilità di Vlahovic di volare in Premier League, El Gol Digital, portale spagnolo che segue molto da vicino le dinamiche di mercato delle squadre madrilene (e non solo) parla di un forte interesse dell’Atletico Madrid nei confronti dell’attaccante della Juventus.

“L’attaccante serbo – si legge – non sta attraversando il suo momento migliore in Italia, il che potrebbe facilitare la sua partenza. Sebbene anche Arsenal e Chelsea siano interessati al giocatore, l’Atletico si affida al suo progetto sportivo per sedurre l’attaccante. L’arrivo di Vlahovic sarebbe una risposta tempestiva a possibili partenze in attacco, come quella di Antoine Griezmann”. L’Atletico, in tutto questo, sa benissimo di dover fare degli sforzi economici importanti per riuscire a strappare il giocatore alla folta concorrenza, e sembrano disposti a farli, recapitando un’offerta di 70milioni di euro alla Juve che potrebbe anche essere ritoccata leggermente verso l’alto per trovare un accordo.