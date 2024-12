Calciomercato Juventus, tutto fatto: “Hanno preso il difensore”

Calciomercato Juventus, tutto fatto: l’annuncio in diretta scuote i tifosi bianconeri. Arriva il difensore: “Lo hanno già preso”

Il colpo c’è. Il primo del mercato di gennaio. E siamo certi, viste tutte le notizie che girano attorno alla Juventus, sia in entrata che in uscita, che non sarà l’ultimo. Ma Giuntoli la prima mossa l’ha fatta e sembrerebbe aver colpito nel segno, andando a dama e chiudendo di atto uno di quei buchi che ci sono dentro la squadra di Thiago Motta.

Il difensore è arrivato. O almeno così pare stando alle informazioni che durante l’ultima puntata di Juventibus, programma in onda su Twitch, ha riportato il giornalista che segue da vicino, molto vicino, le dinamiche bianconero, Luca Momblano. Il difensore che potrebbe essere pure quello di molti anni, senza dubbio. Il difensore che alla Juventus farebbe comodo sia adesso sia nel futuro.

Calciomercato Juventus, arriva Antonio Silva

“Mi dicono che la Juventus ritiene preso Antonio Silva. Non ci sono ancora i carteggi col Benfica, c’è ancora qualcosa da fare ma non lato Juve, che ritiene di aver già dato il sì a Jorge Mendes alle condizioni di Jorge Mendes”. Tutto fatto, quindi, per la Juventus, che ritiene ormai Silva un innesto sicuro per la prossima finestra di mercato. Sì, sarebbe un vero e proprio colpaccio ma sappiamo che non sarà nemmeno l’unico.

Con la cessione di Danilo, ormai certa come la società avrebbe comunicato al giocatore, dovrebbe arrivare anche un altro difensore. E si dovrebbe vedere pure un volto nuovo in attacco, con il nome di Raspadori che rimane abbastanza caldo e che potrebbe pure finire in uno scambio con il brasiliano che sembra proprio essere in procinto di andare al Napoli. Insomma, un’altra mezza rivoluzione dopo quella estiva. Alla Juventus non è che siano abituati a tutto questo, c’è anche da dirlo.